Lo denunció su propia madre: Detienen a sujeto con droga tras intentar huir en Sonora

Magdalena de Kino, Sonora.- Un hombre de 31 años de edad, identificado como Jesús Ricardo 'N', fue detenido por agentes de la Policía Municipal en la colonia Fátima, de Magdalena de Kino, como presunto responsable de los delitos de violencia familiar y posesión de estupefacientes. La detención se realizó tras atender un llamado a la línea de emergencias 911 en un domicilio de dicha zona, realizada por una mujer de 62 años.

La reportante informó a las autoridades que su hijo se encontraba encerrado en una habitación de la vivienda, ubicada en la calle Doctor Padilla, de la cual emanaba un olor a gas y a hierba quemada. Según su testimonio, al intentar dialogar con él sobre la situación, el individuo presuntamente la agredió verbal y físicamente, obligándola a salir del domicilio, lo que generó en ella un temor fundado sobre un posible riesgo de incendio.

Al arribar al lugar, los elementos de seguridad constataron la situación y solicitaron al sujeto que saliera de la habitación. Ante su negativa, los agentes procedieron a ingresar al cuarto para controlar la situación y prevenir cualquier incidente mayor. En ese momento, el individuo intentó evadir a la autoridad huyendo a pie del inmueble. Tras una breve persecución, fue interceptado y asegurado sobre la calle Prolongación Rafael N. Varela.

Durante la inspección corporal se le encontraron entre sus pertenencias 20 envoltorios plásticos que contenían una sustancia vegetal verde y seca, con las características físicas de la marihuana. El detenido, junto con la materia asegurada, fue trasladado y puesto a disposición de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) para iniciar la carpeta de investigación correspondiente y definir su situación legal.

