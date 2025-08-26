Localizan dos cuerpos sin vida tras narcobloqueos registrados en el sur de Sinaloa

Comparta este artículo

Escuinapa, Sinaloa.- Este martes 26 de agosto de 2025, la Fiscalía General del Estado (FGE) confirmó que se localizaron dos personas sin vida en un camino de terracería que conduce al poblado El Camarón, en el municipio de Escuinapa, durante una jornada violenta de lunes marcada por narcobloqueos tanto en la carretera Internacional México 15 libre como en la autopista Mazatlán-Tepic. Hasta el momento se desconoce la identidad de las víctimas mortales.

De acuerdo con datos extraoficiales recabados por El Debate, los fallecidos habrían participado en un enfrentamiento armado contra fuerzas de seguridad de los distintos niveles de gobierno, sin embargo, ninguna autoridad ha confirmado dicha información hasta la publicación de esta nota. La Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE) señaló que miembros del crimen organizado habrían robado los vehículos de carga pesada para obstaculizar el paso.

Ya tenemos el resguardo y tomamos medidas. Ahí en ese lugar se tardaron un poco porque se quemó parte de un tráiler y no llegó un hidrante a tiempo. Ya ahorita se les acaba de asignar un hidrante para que lo tengan ahí listo. Tanto en Escuinapa como en Rosario, esa parte de ahí. Esperemos que ya no se den las cosas", dijo el gobernador Rubén Rocha Mocha, quien atribuyó los eventos violentos del lunes a una célula delictiva que opera en el sur de Sinaloa.

Con respecto al hallazgo de los cadáveres, según reportes de Luz Noticias, fueron encontrados junto a una camioneta con blindaje artesanal que quedó totalmente incinerada tras una explosión. Al sitio del hallazgo arribaron elementos de la Marina Armada de México y de la Policía de Investigación, quienes constataron que en la zona habían restos de un vehículo siniestrado por su supuesto artefacto explosivo improvisado.

Una vez culminadas las diligencias en el sitio, la Fiscalía General del Estado ordenó el levantamiento y traslado de los cuerpos hacia las instalaciones del Servicio Médico Forense (Semefo) de la ciudad de Mazatlán. Autoridades ya trabajan en las investigaciones correspondientes al caso para determinar la identidad de los occisos y posteriormente entregar los cadáveres a sus respectivas familias.

Fuente: Tribuna del Yaqui