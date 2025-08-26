Muere hombre tras sufrir descarga eléctrica en Nogales; indagan posible intento de robo

Comparta este artículo

Nogales, Sonora.- Un lamentable accidente tuvo lugar en el estacionamiento de una sucursal bancaria de la ciudad de Nogales, donde un hombre falleció a causa de una descarga eléctrica. Los hechos ocurrieron la mañana de este martes 26 de agosto dentro de un centro de carga, una instalación destinada a la distribución eléctrica. Según los informes, la persona accedió al interior de este centro de carga tras forzar un candado de seguridad.

Las circunstancias exactas que lo llevaron a ingresar a una zona restringida aún no han sido determinadas, pero se especula que podría tratarse de un intento de robo. Una vez dentro, el individuo entró en contacto con cables de alta tensión, lo que resultó en que se electrocutara y muriera de manera instantánea. La víctima fue descrita como un hombre de entre 30 y 35 años de edad, de complexión delgada, piel morena y cabello corto.

Al momento del suceso, vestía pantalones de mezclilla y presentaba quemaduras visibles en diversas partes de su cuerpo. Entre sus características distintivas, se observaron varios tatuajes, incluyendo la imagen de una niña junto a una fecha de nacimiento en uno de sus costados. Hasta el momento, la identidad del fallecido no ha sido confirmada. Tras el incidente, elementos de la Policía Municipal de Nogales acudieron al lugar para asegurar la zona.

Posteriormente, el cuerpo fue trasladado al Servicio Médico Forense (Semefo) para la realización de la necropsia que ayude a determinar la causa precisa del deceso y facilitar su identificación. Actualmente, peritos de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC) iniciaron las indagatorias correspondientes para esclarecer los detalles del trágico evento, incluyendo el motivo por el cual el hombre ingresó al centro de carga.

El cuerpo fue recuperado para su posterior reconocimiento

Como se recordará, durante las primeras horas del pasado 6 de agosto se hizo el hallazgo de un cuerpo en las inmediaciones de las capillas de la Santa Muerte, al sur de Nogales, una conocida locación ubicada a un costado de la carretera Federal México 15, donde ya se han encontrado otros cuerpos. Al llegar, autoridades confirmaron la presencia de un hombre con impactos de bala, cuya edad se estima entre los 30 y 35 años.

