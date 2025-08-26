Secretaría de Seguridad Pública en Sonora logra recaptura de reo que se fugó del Cereso de Hermosillo

Comparta este artículo

Hermosillo, Sonora.- La Secretaría de Seguridad Pública en Sonora informó que se logró la recaptura del reo que se fugó del Centro de Reinserción Social (Cereso) Hermosillo 1; fue durante el pase de lista realizado en el área de celdas que personal penitenciario se percató de la ausencia de una persona privada de su libertad. Esto habría sucedido el pasado sábado, pero la información no ha sido confirmada por las autoridades; sin embargo, se informó que ya está nuevamente detenido.

Mediante un boletín, la Secretaría de Seguridad Pública en Sonora informó que, después de percatarse de que el reo no estaba, se activaron los protocolos de seguridad y se desplegó un operativo coordinado en el que participaron corporaciones de los tres niveles de gobierno. "A través de puntos de vigilancia, acciones estratégicas e intercambio de información entre corporaciones, se logró ubicar y capturar a la persona prófuga", señaló el comunicado.

Informaron que el detenido fue puesto a disposición del Ministerio Público para la realización de los trámites legales correspondientes, lo que contempla su reingreso al Cereso. "La Secretaría de Seguridad Pública refrenda su compromiso de mantener la coordinación interinstitucional y fortalecer las acciones de seguridad para garantizar el orden y la tranquilidad dentro de los centros penitenciarios del estado". Además, se afirmó que la detención se logró mediante un operativo coordinado con corporaciones de los tres niveles de gobierno.

Mediante la información oficial no se dieron a conocer más detalles de la situación o datos particulares del reo. Cabe señalar que por la mañana de este martes 26 de agosto, el gobernador de Sonora, Alfonso Durazo Montaño, confirmó la fuga del reo, pero afirmó que su captura estaba "cerca". Y tras estas declaraciones pasaron horas para que la recaptura del reo sucediera.

Como TRIBUNA te informó previamente, no es la primera vez que un reo se fuga del Cereso de Hermosillo; el caso más sonado fue el de Saúl Francisco Hernández, alias 'El Ponchis', integrante de una cédula criminal que es brazo de 'Los Chapitos'. Tras su fuga, la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) ofrecía 1 millón de pesos por información que llevara a su captura.

El reo que se fugó ya fue capturado

Fuente: Tribuna del Yaqui