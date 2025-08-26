Sonora: Restos humanos de un hombre son hallados en Nogales tras denuncia anónima

Comparta este artículo

Nogales, Sonora.- Este pasado lunes 25 de agosto, el colectivo Madres Buscadoras de Nogales localizó una nueva osamenta tras recibir una llamada anónima que alertó sobre su ubicación en un terreno de la carretera entre Magdalena y Cucurpe. De inmediato, se comunicaron con la Agencia Ministerial de Investigación Criminal y, luego de una intensa búsqueda, encontraron el cadáver de un hombre.

Entre las pertenencias se encontraron unos tenis negros de la marca Nike, pantalón de mezclilla negro, una gorra verde militar con el logo NY y un cinturón negro. Además, como es habitual, hicieron un llamado a todas las personas que tengan un familiar desaparecido a comunicarse con las oficinas de la Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJE), donde se les proporcionará información sobre el cuerpo sin vida.

En la labor participaron la Policía Estatal de Magdalena, la Secretaría de la Defensa Nacional, la Guardia Nacional y los Agentes Periciales de Magdalena. "Gracias a un llamado anónimo y a que la sociedad confía en el colectivo, buscamos responder de la manera más rápida a esos avisos; por su confianza y seguridad, estamos dispuestas a acudir. Sigamos perdiendo el miedo y abriendo nuestro corazón", señalaron.

Pertenencias que encontraron

Por su parte, el sábado se publicó un aviso en Facebook donde se mencionaba que ese día habían salido solo dos madres, por lo que destacaron la necesidad de que más personas se unan, para que sea más sencillo peinar las diferentes zonas. Asimismo, enfatizaron que, en caso de tener conocimiento sobre restos humanos, pueden comunicarse de manera anónima a través de las redes sociales.

Finalmente, en caso de tener conocimiento sobre delitos contra la libertad y seguridad sexual, desaparición de niños, adolescentes y mujeres, robo entre familiares, corrupción y demás ilícitos, la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora hace un llamado a realizar denuncias anónimas a través de la línea 089 o al número de emergencia 911, lo anterior sin temor a que la identidad del denunciante sea revelada, ya que el proceso es completamente confidencial y está disponible las 24 horas.

Fuente: Tribuna