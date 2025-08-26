A tempranas horas, localizan a un hombre sin vida en Azcapotzalco, CDMX: FGJ investiga

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Si bien la Ciudad de México (CDMX), ha reportado una baja en homicidios dolosos en los últimos años (según información del Gobierno Federal), la realidad es que estos crímenes siguen movilizando a las autoridades. Uno de los posibles más recientes se reportó la mañana de este martes 26 de agosto de 2025, al interior de una vivienda ubicada en inmediaciones de la colonia San Juan Tlihuaca, en la alcaldía Azcapotzalco.

De acuerdo con los primeros reportes de las autoridades locales, los hechos ocurrieron durante la mañana de este martes, al interior de una vivienda ubicada al norte de la capital mexicana. Vecinos del sector reportaron, mediante el Servicio de Emergencias Telefónico 911, que en ese sitio salía un aroma fétido, por lo que pidieron intervención de las autoridades. Rápidamente llegaron a la escena agentes de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) y paramédicos.

Las siguientes imágenes son sensibles, favor de tener discreción.

Los hechos ocurrieron la mañana de este martes. Foto: Facebook

Los socorristas de la Cruz Roja Mexicana revisaron a la víctima y confirmaron que ya no contaba con signos vitales, por lo que cubrieron su cuerpo con una sábana azul y pidieron la intervención de personal de Servicios Periciales de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ-CDMX). Los elementos policiacos acordonaron la escena para iniciar con las diligencias correspondientes por este hallazgo.

Los peritos de la Fiscalía de la capital se encargaron de recaudar las evidencias y de procesar el sitio del hallazgo, en tanto que el cuerpo del ahora occiso fue levantado y llevado al Servicio Médico Forense (Semefo). Es importante señalar que, a la fecha de publicación de esta nota, no se ha puntualizado si la víctima contaba con signos de violencia, sin embargo, una de las líneas de investigación es homicidio doloso.

Tampoco se sabe cuál sería la causa de muerte, ni si habría un responsable por estos crímenes. La Fiscalía de la CDMX se encargara de recaudar la evidencia y determinar qué fue lo que ocurrió. Cualquier novedad sobre este caso será reportado por TRIBUNA.

Fuente: Tribuna