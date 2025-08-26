Tenía 30 años y era de Ciudad Obregón: Autoridades identifican a nueva víctima de homicidio

Comparta este artículo

Ciudad Obregón, Sonora.- Tal como te informamos en TRIBUNA, la tarde del pasado viernes, elementos de distintas corporaciones del Gobierno de Sonora y del Gobierno Federal desplegaron un impresionante operativo en inmediaciones de la colonia México, en el sur de Ciudad Obregón, luego de que se reportara el hallazgo de un hombre sin vida. Este lunes 25 de agosto, la víctima fue identificada.

De acuerdo con los primeros reportes de las autoridades locales, el hallazgo del cuerpo ocurrió el pasado viernes 22 de agosto, poco después de las 14:30 horas, tiempo local, en el cruce de las calles Cabo San Lázaro y Puerto de Guaymas. En el sitio, agentes policiales confirmaron que el cadáver presentaba huellas de violencia y estaba cubierto con una bolsa de plástico en la cabeza, por lo que se presume que la causa del fallecimiento fue asfixia.

Las siguientes imágenes son sensibles, favor de tener discreción.

Los hechos ocurrieron el pasado viernes. Foto: Facebook

La escena quedó acordonada para su procesamiento por parte de personal de Servicios Periciales de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES), en tanto que el cuerpo del ahora occiso fue levantado por elementos del Servicio Médico Forense (Semefo). Lo llevaron a Medicina Legal, para realizarle la necropsia de Ley y lograr su identificación, la cual se confirmó el día de ayer.

Identifican a víctima de homicidio en Ciudad Obregón

Este lunes 25 de agosto, se reveló que la víctima respondía en vida al nombre de Joaquín Alan B. Z., de 30 años, quien se desempeñaba como trabajador en una empresa de televisión por cable e internet. Según testimonios recabados, el mismo viernes por la mañana había sido privado de la libertad por un grupo de sujetos armados, quienes irrumpieron en su domicilio ubicado en el fraccionamiento San Gabriel, al sur de la calle 300.

De manera violenta, el hombre fue sacado de su vivienda y subido a un vehículo de color gris, sin que hasta ese momento se supiera su paradero. Horas más tarde, su cuerpo fue encontrado en la mencionada colonia México, envuelto en una cortina color guinda, junto a una cartulina con un mensaje dirigido a una organización delictiva rival. La FGJES informó que ya abrió una nueva carpeta de investigación por este homicidio, no obstante, aún no se reportan personas detenidas.

Fuente: Tribuna