Tragedia en San Luis Río Colorado: Mueren dos adultos y niño de 2 años en ataque armado

San Luis Río Colorado, Sonora.- Un ataque armado registrado la tarde de este martes 26 de agosto en el fraccionamiento Chula Vista II, de San Luis Río Colorado, dejó como saldo dos adultos sin vida, cuyas edades han sido estimadas en 20 y 40 años. Junto a ellos, dos menores de edad, de 2 y 6 años, resultaron con heridas de gravedad, no obstante, uno de ellos falleció poco después mientras recibía atención médica en un hospital.

Las primeras versiones indican que los niños podrían ser hijos de una de las víctimas mortales. Tras la agresión, los servicios de emergencia y las corporaciones de seguridad se movilizaron al lugar. El menor de 2 años, quien presentaba lesiones críticas, fue trasladado de urgencia en una patrulla a un hospital de San Luis Río Colorado. Dada la complejidad de su estado de salud, se evaluaba la posibilidad de su traslado fuera de la ciudad.

Sin embargo, a pesar de los esfuerzos del personal médico, el niño murió poco tiempo después de su ingreso al nosocomio. Por su parte, el menor de 6 años también fue hospitalizado; presenta una herida de bala en una pierna, pero su condición se reporta como estable. En la escena del crimen, sobre las calles Árbol del Nem y Nogal, se desplegó un operativo en el que participaron elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) y de la Policía Estatal de Seguridad Pública (PESP).

Hasta el momento, las autoridades no han informado sobre la detención de personas relacionadas con estos hechos, y la investigación para esclarecer el móvil del ataque y dar con los responsables continúa en curso. Por su parte, el alcalde de San Luis Río Colorado, Iván Sandoval, emitió un comunicado a través de sus redes sociales. En su mensaje, el Gobierno Municipal lamentó profundamente el suceso, destacando los "daños colaterales" que enlutan a la comunidad.

Sandoval expresó su solidaridad con los afectados y afirmó que no existen palabras para consolar una pérdida de tal magnitud, pero sí un compromiso firme para exigir justicia. El alcalde hizo un llamado a redoblar los esfuerzos en materia de seguridad, subrayando que lo más valioso es la vida y la tranquilidad de las familias. Finalmente, señaló que espera que se haga justicia por este caso:

Confío en que las autoridades competentes actuarán con responsabilidad y prontitud para esclarecer estos lamentables hechos y garantizar que se haga justicia. A las familias afectadas, reitero toda mi solidaridad y apoyo. A la ciudadanía, les expreso mi compromiso de seguir gestionando, insistiendo y exigiendo las acciones que nuestra gente necesita", se lee.

