Vinculan a proceso a Nery 'N' por asesinato de colaboradores de Clara Brugada

Ciudad de México.- Este pasado lunes 25 de agosto se vinculó a proceso a una de las presuntas responsables del homicidio y feminicidio de Ximena Guzmán y José Muñoz, quienes solían trabajar con la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada. De hecho, justo hace unos días se detuvo a 13 personas por el mismo delito, el cual como se sabe aún continúa en proceso.

Asimismo, la mujer fue identificada como Nery 'N' , y las pruebas presentadas durante la audiencia indican que participó con la organización que se encargó de la muerte de los funcionarios. Es importante recalcar que, hasta el momento de la elaboración de esta nota, todavía no se cuenta con la detención del individuo que disparó el arma ni de los autores intelectuales en general.

Por su parte, según información de Infobae, la Fiscal General de Justicia de la Ciudad de México, Bertha María Alcalde Luján, manifestó que existe una alta posibilidad de que el homicidio haya sido planeado con anterioridad. Sin embargo, todos estos datos todavía están en proceso de verificación, por lo que, en caso de que surjan más detalles, se darán a conocer a través de nuestro medio de comunicación, TRIBUNA.

Son 13 los detenidos

El 22 de agosto se vinculó a proceso a David, Joshua, Abraham y Sandra, a quienes también se les impuso la medida cautelar de prisión preventiva, fijándose un plazo de dos meses para la investigación complementaria. En cuanto a Francisco y Norma, se les acusa de delitos contra la salud, en su modalidad de narcotráfico, así como de posesión de cartuchos de uso exclusivo del Ejército.

¿Qué les sucedió a Ximena Guzmán y José Muñoz?

El 20 de mayo, en plena mañanera de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, se confirmó la muerte de Ximena y José, quienes fueron atacados mientras se encontraban en un vehículo sobre Calzada de Tlalpan, en la colonia Moderna. En redes sociales comenzó a circular un video que captó el instante exacto en que el delincuente disparó contra los empleados del gobierno mexicano.

Fuente: Tribuna