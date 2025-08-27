Alcalde de Uruapan emite alerta tras detención de líder del CJNG y pide apoyo federal

Comparta este artículo

Uruapan, Michoacán.- La tarde de este miércoles se registró la detención de un líder delincuencial que opera en el municipio de Uruapan, Michoacán, y presuntamente está vinculado al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), así lo informó el presidente municipal, Carlos Alberto Manzo Rodríguez. El edil activó el Código Rojo y pidió apoyo por parte de las fuerzas federales, así como de Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).

Según información de El Sol de Morelia, la aprehensión se registró en la calle Cupatitzio de la colonia Palito Verde, cuando se desplazaban a bordo de una camioneta tipo Pick Up, de la marca Toyota color blanco, fueron interceptados por elementos policiales al momento de circular rumbo a Tancítaro. Al momento de la revisión, oficiales de la Policía Municipal de Uruapan encontraron armas exclusivas de las Fuerzas Armadas, drogas, cartuchos útiles, equipo táctico, una antena de internet satelital Starlink y un dron.

La Policía Municipal de Uruapan detuvo a dos individuos, uno de ellos a quien se le señala de ser líder delincuencial del CJNG, pedimos que por favor tomen sus precauciones", explicó el alcalde uruapense.

Manzo Rodríguez advirtió que, tras efectuar la captura del generador de violencia, recibió reportes sobre la presencia de civiles armados en los alrededores de la Perla del Cupatitzio, quienes intentan ingresar al municipio. Por ello, el mandatario local exhortó a la ciudadanía a tomar precauciones y evitar salir de sus domicilios a menos que sea sumamente necesario. Hasta el momento, ninguna autoridad estatal se han pronunciado al respecto

El gobernador Alfredo Ramírez Bedolla y el titular de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), Juan Carlos Oseguera Cortés, se han mantenido al margen de la situación. El alcalde de Uruapan solicitó la intervención de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), de la Secretaría de Marina (Semar), de la Guardia Nacional y del mismo Omar García Harfuch para atender esta medida de seguridad tras la detención de este líder criminal.

Fuente: Tribuna del Yaqui