Autoridades de Sinaloa confirman otra riña en el Penal de Aguaruto; es la segunda del mes

Culiacán, Sinaloa.- Durante la mañana de este miércoles 27 de agosto de 2025 se registró una nueva riña al interior del Centro Penitenciario de Aguaruto, en Culiacán, así lo informó la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE) a través de un breve comunicado difundido a través de la red social X. A pesar de los disturbios, la dependencia confirmó que la situación quedó bajo control y que no se reportan convictos lesionados.

La institución estatal explicó que personal del Grupo Interinstitucional se movilizó para atender la confrontación entre los internos, aunque no se detalló en qué módulos de este reclusorio se presentó el enfrentamiento o si se usaron armas de cualquier tipo. Se espera que en las próximas horas la vocería de Gobierno de Sinaloa dé una conferencia de prensa para brindar un informe detallado de este hecho violento suscitado en el penal.

La #SSPSinaloa informa que este 27 de agosto de 2025 se registró un conato de riña en el Centro Penitenciario Aguaruto, en #Culiacán. La situación está completamente controlada por parte del Grupo Interinstitucional y se informa que no hubo lesionados. En este momento, se lleva a cabo una revisión en los módulos involucrados", se puede leer en la publicación.

Durante la conferencia mañanera de hoy, Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), indicó que se realizaron inspecciones en el Centro Penitenciario de Aguaruto, en Sinaloa, así como en el Centro de Reinserción Social de Puebla como parte de la Estrategia Nacional contra la Extorsión.

Como resultado de estas acciones, las autoridades decomisaron cerca de 50 teléfonos celulares, radios de comunicación, módems, dispositivos de almacenamiento masivo, seis audífonos inalámbricos, bocinas y cargadores de teléfono.

Por su parte, Verona Hernández Valenzuela, era de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, señaló que se instalaron sirenas como parte de un sistema de alerta para casos relevantes, como riñas o situaciones que representen un riesgo tanto para el personal penitenciario como para las visitas.

Fuente: Tribuna del Yaqui