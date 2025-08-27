Balean casa de Arley Pérez, artista que acusó a Ernesto Barajas de bloquearlo con 'El Nini'

Comparta este artículo

Culiacán, Sinaloa.- En medio de la disputa territorial que existe en Sinaloa entre Los Chapitos y La Mayiza, otra figura del género regional mexicano ha sido víctima de un hecho violento ocurrido en Culiacán, Sinaloa, y se trata Arley Pérez, un reconocido cantante de corridos. La noche del lunes 25 de agosto, sujetos armados dispararon y lanzaron una bomba molotov contra la casa de su madre, ubicada en la colonia Amistad, así lo reportaron medios locales.

Según datos recabados por Ríodoce, el hecho violento se registró alrededor de las 22:50 horas sobre la calle Paula Moreno, entre Arroyo Número 2 y Socorro Astol. Trascendió que la vivienda ha permanecido deshabitada durante al menos ocho años y que ninguna persona resultó lesionada a causa de las detonaciones de arma de fuego. En redes sociales, el artista se pronunció y descartó que este ataque sea autoría de un grupo del crimen organizado.

No caigamos en juegos de unos cuantos, la vivienda de mi mamá fue vandalizada por dos tipos en una moto, ustedes saben el poder que tienen los grupos de la delincuencia organizada en nuestra ciudad. Si hubiera sido una facción, lo hacen a gran escala. Tumban la casa si quieren. Este fue un acto de vandalismo, el cual se concretó con seis disparos y una bomba molotov", escribió el intérprete en una historia de su cuenta de Instagram el martes 26 de agosto.

De acuerdo con información de Infobae México, Arley Pérez ofreció una presentación privada en la sindicatura de Quilá, ubicada en la zona centro de Culiacán, presuntamente para el integrante de un grupo criminal. Sin embargo, a pesar de que existen videos referentes a este show, por el momento no hay una versión oficial de que el organizado se dedique a actividades referentes al narcotráfico o culturizar otra actividad ilícita.

Arley Pérez vs Ernesto Barajas

Este suceso violento aparece en un contexto de señalamientos persistentes acerca de presuntos nexos de Arley Pérez y grupos del crimen organizado. Reportes extraoficiales lo han vinculado con la célula delictiva de Ismael 'El Mayo' Zambada, ahora dirigida por su hijo Ismael Zambada Sicairos, alias 'El Mayito Flaco'. El cantante se puso en el ojo público tras acusar a su fallecido colega, Ernesto Barajas, de un presunto bloqueo de su carrera a través de Néstor Isidro Pérez Salas, alias 'El Nini'.

Te pasé que hubieras pasado recados a otros músicos de que no hicieran duetos conmigo cuando 'El Nini' te lo ordenó. Yo pensé que estabas amenazado, lo entendí por ese lado. Pero ahorita ya no entiendo por qué sigues", dijo en marzo pasado.

En una edición de su podcast Narcosistema, la periodista Anabel Hernández señaló a Arley Pérez de haberse desempeñado como pistolero de Dámaso López Serrano, alias 'El Mini Lic', así como de cantar en fiestas privadas de importantes figuras del crimen organizado de México.

Fuente: Tribuna del Yaqui