Caen dos sujetos que golpearon a dos hermanos en Hermosillo; los atacaron a batazos

Hermosillo, Sonora.- Por los delitos de lesiones calificadas, daños y homicidio calificado en grado de tentativa, Jesús Daniel 'N', de 39 años de edad, y Jorge Eleazar 'N', de 43 años, fueron arrestados, vinculados a proceso penal y dejados en prisión preventiva justificada. La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) informó este miércoles que los hechos ocurrieron el 19 de julio de 2023, en Hermosillo.

Ese día, aproximadamente entre las 18:00 y 19:00 horas, las víctimas Carlos Alberto 'N', de 33 años, y Marco Antonio 'N', de 32 años, viajaban a bordo de un vehículo Honda Civic, color gris, modelo 2016. Al llegar a un domicilio ubicado en la calle Desemboque, entre Sierra Maycoba y Sierra de las Pintas, de la colonia Solidaridad, fueron interceptados por los acusados, quienes obligaron a bajar de la unidad a Carlos Alberto 'N'.

El imputado Jorge Eleazar 'N' utilizó un bat para golpear al afectado en la cabeza, ocasionándole lesiones graves; posteriormente, Marco Antonio 'N' intentó auxiliar a su hermano, pero también fue agredido por los imputados, quienes le causaron lesiones diversas. Además, aproximadamente a las 19:25 horas, otra víctima, Mario Alonso 'N', se encontraba sobre la vía pública cuando el imputado Jesús Daniel 'N' intentó atropellarlo.

Asimismo, provocó daños al vehículo de la víctima al utilizar una piedra para romper el cristal trasero y la cubierta de la bandeja trasera. Tras su captura, los sujetos fueron puestos ante el juez oral penal en audiencia inicial, siendo que, en dicha audiencia, la Fiscalía presentó datos de prueba contundentes, logrando la vinculación a proceso de los detenidos, así como la imposición de la prisión preventiva justificada como medida cautelar.

En otro caso reciente, un hombre identificado como Jesús Manuel 'N' fue arrestado y vinculado a proceso penal, por su presunta responsabilidad en los delitos de robo con violencia, así como privación ilegal de la libertad agravada, cometidos en contra de tres víctimas en Hermosillo. La Fiscalía de Sonora detalló que los hechos sucedieron el pasado el 24 de enero, alrededor de las 15:00 horas, en un domicilio de la colonia Real del Carmen.

Fuente: Tribuna y FGJE Sonora