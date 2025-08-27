Captan en VIDEO a presuntos reclutas del CJNG mientras cumplen un macabro ritual

Comparta este artículo

Ciudad de México.- En afán de deshumanizar a sus futuros sicarios, grupos del crimen organizado se han encargado de someter a sus reclutas a extenuantes entrenamientos que van desde pruebas de resistencia sumamente extremas hasta rituales escalofriantes. El pasado 19 de agosto se dio a conocer que la Fiscalía del Estado de Quintana Roo logró desmantelar una célula delictiva del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) que operaba en Playa del Carmen y obligaba a los jóvenes a comer carne humana.

En los últimos años, autoridades mexicanas han señalado al cártel de 'Las Cuatro Letras' de reclutar a jóvenes a través de falsas ofertas de trabajo y obligarlos a pasar por una desafiante preparación para unirse a las filas de la organización. Inclusive, el grupo criminal comandado por Nemesio Oseguera Cervantes, alias 'El Mencho', fue vinculado al hallazgo del Rancho Izaguirre, sitio que aparentemente funcionaba como un centro de reclutamiento y adiestramiento en el municipio de Teuchitlán.

Uno de los casos más mediáticos en torno a esto fue el de Leonardo, un joven de 22 años que apareció en un podcast de Jonathan Jovan Sámano, mejor conocido como Gusgri. En un extracto de la plática, el supuesto exrecluta narró que fue sometido a diversas pruebas, incluido el consumo forzado de carne humana, actividad que, según sus palabras, era un mecanismo para infundir miedo, deshumanizar a los jóvenes y garantizar su obediencia absoluta.

En aquel momento, Leonardo contó que encontró una vacante para el puesto de guardia de seguridad, con un salario mensual de 10 mil pesos. En la oferta aparecía un número de WhastApp, por lo que se comunicó y fue atendido por una presunta reclutadora, quien le pidió una serie de requisitos y lo citó en la colonia Arcos de Zapopan. A base de engaños, el joven fue reclutado por sicarios del CJNG y llevado a un campamento ubicado en la sierra de Jalisco.

Una vez en el lugar, él y otras personas fueron víctimas de torturas físicas y psicológicas, al grado de ser desnudados, mojados con agua y electrocutados con cables conectados a una batería, esto para que los reclutadores se aseguraran de que los jóvenes no traían consigo algún micrófono o dispositivo de rastreo. También dijo que vivían en condiciones infrahumanas, y que aquellos que se negaron a seguir las órdenes, eran asesinados por los integrantes del cártel.

Captan a reclutas comiendo carne cruda

Recientemente, en la red social X comenzó a circular un video de supuesto reclutas del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y en el material se puede apreciar cómo son sometidos a un tipo de iniciación, la cual consiste de comer cruda, aunque en ningún momento se especificó si se trata de carne humano como los mitos que existen alrededor de la organización delictiva.

Captan a presunto reclutas del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) mientras comen carne cruda.

