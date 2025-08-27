Capturan a 'El Boti', objetivo criminal, junto a cuatro personas más en Ciudad Obregón

Comparta este artículo

Ciudad Obregón, Sonora.- Durante una orden de investigación donde se intervino un domicilio en la calle Albino S/N, colonia Real de Sevilla, de Ciudad Obregón, elementos de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC), y la Secretaría de Marina (Semar) capturaron a un hombre llamado Luis Enrique 'N', alias 'El Boti', quien cuenta con cinco órdenes de aprehensión vigentes por diferentes delitos de alto impacto.

Además de este objetivo criminal, los detenidos fueron Azael 'N', de 26 años de edad; Cristian 'N', de 39 años; José Manuel 'N', de 19 años y Evelyn Guadalupe 'N', de 24 años, estos dos últimos señalados como narcomenudistas. 'El Boti' está relacionado con graves delitos, incluyendo privación legal de la libertad calificada, desaparición de personas cometida agravada, homicidio calificado, en grado de tentativa.

Así como homicidio calificado, por lo que dichas órdenes de captura se ejecutarán periódicamente mientras está en reclusión, para así dar inicio a los procesos legales correspondientes. Además, durante el cateo, se aseguraron ocho envoltorios de crystal blanco, 23 envoltorios con marihuana y tres motocicletas; todos los indicios y los detenidos fueron puestos a disposición del Ministerio Público para continuar con las investigaciones correspondientes.

Los trabajos en coordinación con autoridades de los tres niveles de gobierno destinados a la captura de objetivos criminales de relevancia se mantienen, estos resultados refrendan el compromiso de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) con la lucha contra el narcomenudeo, la captura de individuos peligrosos y la protección integral la comunidad", se lee.

Por otro lado, tres personas fueron arrestadas y vinculadas a proceso penal, por delitos contra la salud en su modalidad de narcomenudeo, específicamente por posesión de metanfetamina con fines de venta, en distintos hechos ocurridos en Ciudad Obregón. De acuerdo con la Fiscalía de Sonora, el primer caso tuvo lugar aproximadamente a las 14:20 horas del 21 de agosto.

Fuente: Tribuna y FGJE Sonora