Detienen a madre y padrastro por maltrato a dos niños en Edomex; les quemaron las manos

Toluca, Estado de México.- Elementos de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) y de la Policía Municipal de La Paz ejecutaron una orden de aprehensión en contra de Jorge Alberto 'N' y Stephany 'N'. Los detenidos son investigados por su presunta participación en los delitos de violencia familiar y omisión de auxilio, respectivamente, en perjuicio de dos menores de 4 y 6 años de edad, hijos de la imputada.

El proceso de investigación se inició el pasado 11 de agosto, tras recibirse una denuncia ciudadana que alertaba sobre una posible situación de maltrato infantil en un domicilio de La Paz. A raíz de esta denuncia, el Ministerio Público activó los protocolos correspondientes para salvaguardar la integridad de las víctimas e iniciar la carpeta de investigación. Según las indagatorias, los hechos delictivos habrían ocurrido a principios de agosto.

La evidencia sugiere que el día 5 de ese mes, Jorge Alberto 'N', quien mantenía una relación sentimental con la madre de los niños, presuntamente ejerció violencia física contra ellos. En días posteriores, se le atribuye haber causado quemaduras en las manos del niño de 6 años como supuesta represalia por acciones como tomar un alimento sin permiso y no realizar correctamente una tarea doméstica.

La investigación determinó que Stephany 'N', madre de los menores, habría estado presente durante estos eventos sin intervenir para proteger a sus hijos ni solicitar ayuda, lo que configura el presunto delito de omisión de auxilio. Con base en las evidencias recabadas, que incluyen testimonios y peritajes, el Ministerio Público solicitó a la autoridad judicial una orden de aprehensión para ambos adultos.

Dicha orden fue concedida y cumplimentada mediante una diligencia de cateo en un inmueble. Tras su detención, Jorge Alberto 'N' y Stephany 'N' fueron trasladados al Centro Penitenciario y de Reinserción Social de Nezahualcóyotl, donde quedaron a disposición de un juez de control, quien determinará su situación jurídica en las próximos días.

Es importante señalar que, conforme al principio de presunción de inocencia, ambos deben ser considerados inocentes hasta que se dicte una sentencia condenatoria en su contra. Paralelamente, las autoridades brindaron atención integral a los dos menores, quienes ya se encuentran bajo el cuidado y protección de sus abuelos, estableciéndose una red de apoyo familiar para garantizar su bienestar.

Fuente: Tribuna y FGJEM