Duro golpe al CJNG: Capturan a 'El Rino', uno de sus comandantes clave en Michoacán

Comparta este artículo

Uruapan, Michoacán.- En un operativo realizado por la Policía Municipal de Uruapan, Michoacán, fue detenido René Belmontes Aguilar, identificado por las autoridades federales como 'El Rino' y/o 'El Chamuco', quien presuntamente fungía como comandante del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) en esta zona del Estado. Junto a él, fue capturado uno de sus colaboradores, en la calle Cupatitzio, en la colonia Jardines del Pedregal.

Durante la acción policial, se decomisó un arsenal que incluía armas de fuego, cartuchos útiles, narcóticos, dinero en efectivo y un dron, el cual, según los informes, era utilizado para el lanzamiento de artefactos explosivos. Tras la captura, ambos individuos fueron puestos a disposición de las autoridades federales y trasladados a la sede de la Fiscalía General de la República (FGR) en Morelia para iniciar el proceso judicial correspondiente.

Fuentes de inteligencia señalan que Belmontes Aguilar operaba principalmente en los municipios de Uruapan, Nuevo San Juan Parangaricutiro y Tingambato. Su historial delictivo, según los mismos informes, está ligado al de sus cinco hermanos, todos originarios del municipio de Parácuaro y con antecedentes por secuestro, extorsión, desaparición forzada y homicidio. La trayectoria del grupo familiar en el crimen organizado data de 2013.

En ese entonces presuntamente se infiltraron en los grupos de autodefensa. Posteriormente, se unieron a la célula delictiva liderada por Miguel Ángel Gallegos Godoy, alias 'Migueladas'. Sin embargo, una disputa interna provocó una ruptura y un enfrentamiento directo que culminó con la muerte de uno de los hermanos, Anastasio Belmontes ('El Ruso'). Después de este suceso, 'El Rino' y sus hermanos restantes se habrían integrado a las filas del CJNG.

Las investigaciones lo vinculan también con ataques armados contra poblaciones y personal militar en la franja fronteriza entre Michoacán y Jalisco. Recientemente, René Belmontes había sido designado como comandante de una célula del CJNG con la encomienda de controlar las operaciones en Uruapan y Nuevo San Juan. Dentro de la estructura jerárquica de la organización en la región, se le ubicaba bajo el mando de un jefe de plaza conocido como 'La Fresa' y, a su vez, ambos responderían a un líder regional apodado 'El 6'.

Fuente: Tribuna