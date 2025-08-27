Ejecutan a hombre al norte de Hermosillo; sicarios irrumpieron en su casa y le dispararon

Comparta este artículo

Hermosillo, Sonora.- Una nueva agresión armada tuvo lugar la tarde de este miércoles 27 de agosto en una vivienda al norte de Hermosillo, que dejó como saldo una persona del sexo masculino muerto. Los hechos violentos ocurrieron alrededor de las 15:30 horas, en la colonia Solidaridad, movilizando a diversas corporaciones de seguridad a un domicilio ubicado en el cruce de las calles Sin Nombre y Cerro Centinela.

Al lugar acudieron paramédicos de la Cruz Roja para brindar atención médica, sin embargo, tras la valoración correspondiente, confirmaron que la persona agredida ya no contaba con signos vitales. Hasta el momento, la identidad de la víctima se desconoce. Según las primeras versiones recabadas en el lugar, los presuntos responsables del ataque fueron los tripulantes de un vehículo, del cual no se han proporcionado características.

Se presume que los individuos bajaron de la unidad, irrumpieron en la vivienda de la víctima, que se encuentra en obra gris, y le dispararon directamente para después darse a la fuga. El lugar de los hechos fue acordonado y resguardado por elementos de la Policía Estatal de Seguridad Pública (PESP) y de la Policía Municipal de Hermosillo. Hasta el cierre de esta nota no se ha informado sobre personas detenidas por este hecho.

Peritos de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC) arribaron al sitio para iniciar con las diligencias correspondientes, como el levantamiento de indicios balísticos y otras pruebas que ayuden a integrar la carpeta de investigación. Finalmente, el cuerpo de la persona fallecida fue trasladado a las instalaciones del Servicio Médico Forense (Semefo) para la necropsia de ley y los procedimientos para su identificación.

La vivienda donde sucedió el homicidio de un hombre

Fuente: Tribuna y FGJE Sonora