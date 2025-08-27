Filtran VIDEO de interrogatorio a jóvenes; grupo criminal los decapita por vender crystal

Comparta este artículo

Chilapa de Álvarez, Guerrero.- La mañana del lunes 25 de agosto, los cuerpos decapitados y desmembrados de cuatro personas fueron localizados sobre la carretera federal Chilpancingo-Tlapa, a poca distancia del acceso a la cabecera municipal de Chilapa de Álvarez, Guerrero. El hecho fue reportado por automovilistas que transitaban sobre la rúa federal, en la desviación que va hacia la comunidad de Lodo Grande, lo que provocó un importante despliegue de seguridad en el sector.

Según medios locales, los restos humanos pertenecían a cuatro jóvenes identificados como Víctor Israel 'N', alias 'El Maluma', de 19 años; Ana Perla 'N', alias 'La Sayayin', de 22 años; Alfonso 'N', alias 'El Cachondo', y María Ignacia 'N', esta última supuestamente originaria de Huatulco, Oaxaca. Por su parte, Víctor Israel 'N' contaba con ficha de búsqueda emitida el 23 de agosto, al igual que Ana Perla 'N', quien fue reportada como desaparecida el pasado 21 de agosto.

Los restos de las víctimas fueron esparcidos sobre una estructura de madera y en el lugar también se encontró un narcomensaje escrito en una lona con fondo blanco y letras en color rojo y negras, en el cual acusaban a los cuatros jóvenes de incurrir en diferentes delitos. En el mensaje también se amenazó a todo aquel que distribuya drogas en la región, especialmente 'crystal'. Trascendió que tres de ellos trabajaban en el área de carnicería del mercado municipal de Chilapa de Álvarez.

Autoridades de Seguridad Pública Estatal se movilizaron hacia el sitio y acordonaron el área para que personal de la Fiscalía General del Estado (FGE) de Guerrero cumpliera con las diligencias de ley. Una vez culminados los trabajos en el área, los restos fueron trasladados al Servicio Médico Forense (Semefo) en Chilpancingo. La Jornada indicó que en esta región operan Los Ardillos, grupo criminal vinculado al asesinato de Alejandro Arcos Catalán, quien se desempeñó como alcalde de Chilpancingo.

Posterior al hallazgo de los cadáveres, un video en el que aparecen las víctimas fue difundido en redes sociales. En el material se aprecian a los cuatros sometidos durante un interrogatorio realizado por una célula delictiva. Por los testimonios de uno de los asesinados se pudo saber que distribuían y comercializaban 'crystal' de forma independiente, incluso, una de las interrogadas alertó a la población para evitar hacer este tipo de actividades y tener un final similar.

