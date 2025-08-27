FOTOS: Trabajadora del IMSS se accidenta en Valle de Empalme; su vehículo queda inservible

Comparta este artículo

Empalme, Sonora.- Este miércoles 27 de agosto de 2025, aproximadamente a las 8:00 horas, ocurrió un fuerte accidente en el que estuvo involucrada directamente una joven médica que labora en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en el poblado La Palma, cercano al municipio de Empalme, Sonora. Los hechos se registraron sobre la carretera estatal 85, muy cerca del ejido San Fernando.

La identidad exacta de la mujer todavía no ha sido revelada; afortunadamente, a pesar del susto, la situación no pasó a mayores. Sin embargo, la especialista sufrió algunas lesiones, cuyos detalles no han sido especificados. Actualmente, la afectada recibe atención médica y en realidad se desconoce su estado de salud completo, aunque estaremos al pendiente de cualquier actualización.

De acuerdo con información extraoficial, el vehículo en el que viajaba la médica era un Chevrolet Aveo, color gris y modelo antiguo. Tras el impacto, los daños fueron tan graves que el automóvil se considera pérdida total. Derivado de un reporte al C5i, al lugar acudieron elementos de la Comisión Nacional de Emergencia (CNE), División Bomberos, Bomberos Empalme y paramédicos de Cruz Roja Empalme.

La mujer tuvo que ser atendida de emergencia

La joven tuvo que ser rescatada por los bomberos, y una vez asegurada, fue atendida por los paramédicos de Cruz Roja. Esta situación sirve para recordar a la población la importancia de manejar con precaución; aunque en este caso aún se desconoce qué provocó el accidente, es fundamental respetar todas las indicaciones viales, nunca conducir bajo los efectos del alcohol y desvelado

La trasladaron al hospital

Hace dos semanas, una mujer perdió la vida en un choque al sur de Empalme, exactamente el sábado 9 de agosto de 2025. El accidente ocurrió por un choque frontal entre dos vehículos: un sedán gris y un tráiler, cuyo conductor sí sobrevivió. El caso quedó a cargo de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora y del personal de Servicios Periciales, quienes realizaron el levantamiento del cadáver.

Fuente: Tribuna