Fue hallado en Sonora: Don Otilio se reencuentra con su familia tras 17 años desaparecido

Hermosillo, Sonora.- Después de casi 2 décadas sin contacto con sus seres queridos, Otilio Lorenzo Cruz, un adulto mayor originario de Tatahuicapan, Veracruz, pudo regresar a su hogar. El exitoso proceso de reunificación familiar tuvo lugar este martes 26 de agosto, gracias a un esfuerzo coordinado entre autoridades de Sonora y Veracruz, organizaciones civiles y la participación ciudadana a través de las redes sociales.

El reencuentro fue el resultado de una meticulosa operación que comenzó a gestarse el pasado 27 de julio. Ese día, el colectivo Madres Buscadoras de Sonora realizó una visita a la casa hogar 'Madre Teresa de Calcuta', ubicada en el poblado de Miguel Alemán, municipio de Hermosillo. Durante su visita, difundieron un video en redes sociales en el que aparecía Otilio, quien había residido en el asilo por más de 9 años.

El alcance de las plataformas digitales permitieron que el video llegara hasta su comunidad en Tatahuicapan, Veracruz. Familiares y conocidos lo reconocieron de inmediato y acudieron al alcalde del municipio para solicitar apoyo y facilitar su retorno. Atendiendo la petición, el alcalde de Tatahuicapan contactó a la Comisión de Búsqueda de Personas para el Estado de Sonora. A partir de ese momento, se activó un protocolo para garantizar un regreso.

El 1 de agosto, personal de la Comisión realizó una primera entrevista con Otilio para conocer su situación y, ese mismo día, se logró establecer comunicación directa con su hija, confirmando así el lazo familiar. Para asegurar que el traslado no representara un riesgo para su salud, la Procuraduría de la Defensa del Adulto Mayor en Sonora gestionó una revisión médica completa, la cual determinó que Otilio se encontraba en condiciones óptimas para viajar en avión.

El operativo de retorno involucró a la Comisión de Búsqueda de Sonora, el DIF municipal de Tatahuicapan, la mencionada Procuraduría, el personal del asilo 'Madre Teresa de Calcuta' y el DIF Estatal de Sonora. Gracias a esta sinergia, se organizó el traslado vía aérea de don Otilio a Veracruz. A su llegada, fue recibido por autoridades locales y, finalmente, pudo reencontrarse con su familia, incluyendo a su madre, poniendo fin a una ausencia de 17 años.

Fuente: Tribuna