García Harfuch: Cártel de Sinaloa sigue activo pese a caída de 'El Mayo' y 'El Chapo'

Ciudad de México.- Pese a que Ismael 'El Mayo' Zambada se declaró culpable en una corte federal de Nueva York esta lunes, el Cártel de Sinaloa continúa operando y no puede considerarse extinto, advirtió el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch. Durante la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum, conocida como la 'Mañanera del Pueblo', el funcionario explicó que la organización criminal nunca ha tenido un liderazgo único.

García Harfuch apuntó que el Cártel de Sinaloa funcionado bajo la conducción de varias figuras, lo que le ha permitido mantener presencia y operar en distintas regiones del país. El titular de la SSPC señaló que, aunque las capturas de Joaquín 'El Chapo' Guzmán y la reciente situación judicial de 'El Mayo' representan golpes importantes, todavía existen células delictivas y cabecillas activos que continúan al frente de la organización.

Entre ellos mencionó a los hijos de Guzmán, conocidos como 'Los Chapitos'; a Aureliano Guzmán Loera, alias 'El Guano', y a Fausto Isidro Meza Flores, alias 'El Chapo Isidro'.

De acuerdo con García Harfuch, esta estructura ramificada es la razón principal por la que el Cártel de Sinaloa no puede darse por terminado: "No puede estar terminado el cartel porque hay varias cabezas de esto que fue en su momento el cartel de Sinaloa, todavía hay células y líderes delictivos muy importantes que tienen que ser detenido cuando están mermadas ciertas facciones del cártel de Sinaloa"

Sheinbaum respalda investigación a funcionarios tras delaciones de 'El Mayo'

En el mismo encuentro con medios, la presidenta Claudia Sheinbaum reiteró que su Gobierno apoya las investigaciones para esclarecer si funcionarios mexicanos recibieron sobornos de parte de Zambada durante los últimos 50 años, como el propio narcotraficante confesó en su audiencia en EU. La jefa del Ejecutivo Federal recalcó que cualquier acto de corrupción debe ser sancionado, especialmente cuando involucra a autoridades encargadas de la seguridad.

La presidenta recordó que, el día de ayer, había solicitado que las acusaciones se acompañaran de pruebas y denuncias formales, de manera que las instituciones mexicanas puedan actuar con base en hechos verificables.

