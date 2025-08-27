Gatilleros ultiman a balazos a motociclista tras protagonizar una persecución en Culiacán

Comparta este artículo

Culiacán, Sinaloa.- Al mediodía de este miércoles 27 de agosto de 2025, un ataque armado se registró en la colonia Bachigualato, ubicada al poniente de Culiacán. El hecho dejó como saldo el asesinado a balazos de un motociclista, cuya identidad se desconoce, quien quedó tendido en las inmediaciones de unas canchas de futbol, en el mencionado sector. Corporaciones policiacas de los distintos niveles de gobierno fueron alertadas sobre la situación.

De acuerdo con información proporcionada por el portal de noticias Línea Directa, el hoy occiso fue descrito como una persona de complexión delgada y tez morena, además de vestir una playera verde con estampado de diferentes colores, pantalón negro y tenis negros, al momento de ser ejecutado por sujetos desconocidos. Según un reporte a las líneas de emergencia del 9-1-1, el individuo y gatilleros protagonizaron una persecución por la zona.

Una denuncia que se recibió sobre detonaciones de arma de fuego en el 9-1-1 en las instalaciones de las canchas de futbol indicaba que el tripulante de una motocicleta color negro con amarillo era perseguido por gatilleros y le dispararon en repetidas ocasiones", explicó el medio anteriormente citado sobre el desarrollo de los hechos en este nuevo homicidio registrado en la capital de Sinaloa.

Elementos de la Secretaría de Marina fueron los primeros respondientes y, una vez en el lugar de los hechos, pudieron confirmar la presencia del cuerpo sin vida de la víctima, por lo que acordonaron el perímetro y solicitaron la presencia de la Fiscalía General del Estado (FGE) de Sinaloa. Por su parte, peritos de la Dirección General de Investigación acudieron al llamado y se encargaron de los trabajos de campo, incluida la recolección de casquillos percutidos en el área.

Finalmente, agentes investigadores cumplimentaron las diligencias correspondientes para que el cuerpo pudiera ser retirado de las canchas deportivas y trasladado a las instalaciones del Servicio Médico Forense (Semefo), en donde se le practicará la necropsia de ley, será identificado y estará bajo custodia del Ministerio Público hasta que sea reclamado oficialmente por sus familiares a través de la documentación requerida.

Fuente: Tribuna del Yaqui