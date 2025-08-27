Guaymas: Motociclista muere en libramiento San Judas–San José por desvío peligroso

Comparta este artículo

Guaymas, Sonora.- Este miércoles 27 de agosto se registró un accidente que dejó como saldo una víctima fatal, quien se cree se trata de un hombre identificado como José Luis Verdugo Hernández, de 30 años. De acuerdo con información extraoficial, el incidente ocurrió a muy temprana hora en el libramiento San Judas Tadeo–San José de Guaymas, uno de los tramos con más reportes de percances.

La víctima se desplazaba a bordo de una motocicleta por una desviación colocada de manera temporal debido a un puente dañado. Supuestamente, él no acató las señales de precaución y de esa forma continuó su trayecto, lo que provocó que se impactara contra un bulto de tierra. Debido a la velocidad, también salió proyectado de la unidad, quedando su cuerpo sin vida tendido sobre la terracería.

Cabe señalar que, en junio pasado, en el mismo tramo ocurrió otro accidente vehicular en el que dos mujeres resultaron lesionadas. Al parecer, la conductora perdió el control del automóvil, lo que provocó que se saliera del camino y se estrellara contra un cerro de tierra. En aquel caso se confirmó que hubo cuantiosos daños materiales, ya que el capó del vehículo quedó prácticamente destruido.

Las quejas por esa zona son constantes

A la escena arribaron elementos del Departamento de Bomberos de Guaymas, quienes brindaron atención a las víctimas y posteriormente las trasladaron para recibir asistencia médica. Por otro lado, las autoridades aún no se han pronunciado respecto a esta desviación, que ya ha sido escenario de más de un lamentable accidente. En caso de que emitan un comunicado, lo daremos a conocer a través de nuestro medio.

Por su parte, el Comité Ciudadano de Seguridad Pública Sonora ofrece algunas recomendaciones para prevenir este tipo de hechos. Entre las más importantes destacan: como conductor responsable, respeta las señales y el reglamento de tránsito, ya que esto puede salvar tu vida y la de los demás. Es fundamental que todos los ocupantes del vehículo utilicen correctamente el cinturón de seguridad. Respeta a los ciclistas, no invadas ni obstaculices su carril y guarda siempre la distancia adecuada con ellos.

Fuente: Tribuna