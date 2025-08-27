Hallan a hombre sin vida en cuarto de renta en Nogales; investigan posible homicidio

Comparta este artículo

Nogales, Sonora.- La mañana de este miércoles, autoridades de los tres órdenes de gobierno desplegaron un operativo en el municipio de Nogales, estado de Sonora, luego de que se reportara el hallazgo de un hombre sin vida al interior de un cuarto de renta de la colonia Esperanza. A la fecha de publicación de esta nota, se desconoce la causa de su muerte de la persona, por lo que la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) abrió una nueva carpeta de investigación.

De acuerdo con los primeros reportes, los hechos se registraron durante la mañana de este miércoles 27 de agosto de 2025, en un inmueble ubicado en dicha colonia, donde la arrendadora del lugar notó un olor fétido que provenía de una de las habitaciones. Tras varios intentos fallidos por obtener respuesta del inquilino, decidió ingresar por una ventana, encontrando en el interior el cuerpo sin vida de un hombre identificado como José Manuel.

Las siguientes imágenes son sensibles, favor de tener discreción.

Los hechos ocurrieron esta mañana en una vivienda de Nogales. Foto: Facebook

Al percatarse de lo ocurrido, la mujer dio aviso a las autoridades mediante el Servicio de Emergencias Telefónico 911, a lo que se activó el Código Rojo en ese sector de Nogales. A la brevedad, llegaron a la escena elementos de la Policía Municipal de Nogales, quienes procedieron a acordonar la zona, en tanto se solicitaba la presencia de personal especializado de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC) para iniciar con las diligencias correspondientes.

También se hicieron presentes oficiales de la Policía Estatal de Seguridad Pública (PESP) y de la Guardia Nacional, quienes resguardaron el perímetro. Personal de Servicios Periciales de la FGJES realizaron el levantamiento de indicios en el cuarto de renta, así como entrevistas a vecinos de la zona, con el fin de recabar información que ayude a esclarecer las circunstancias del deceso.

De manera preliminar, no se descarta que pudiera tratarse de un homicidio, aunque serán los resultados de la investigación los que determinen la causa oficial de la muerte. Fuentes oficiales señalaron que, por respeto a las diligencias en curso y a la familia del occiso, no se proporcionarán mayores detalles hasta que se cuente con información confirmada.

Fuente: Tribuna