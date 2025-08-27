Hermana de un amigo de Markitos Toys sufre ataque armado y muere al norte de Culiacán

Comparta este artículo

Culiacán, Sinaloa.- La tarde del martes 26 de agosto se reportó el asesinato a balazos contra una mujer en un mercado abandonado que se ubica en la sindicatura Villa Adolfo López Mateos, popularmente conocido como El Tamarindo, al norte de Culiacán. Informes preliminares indicaron que la víctima se encontraba en la calle Palos Verdes, entre Miguel Hidalgo y Costilla y Antonio Rosales, frente a un jardín de niños y una iglesia, cuando se registró el ataque armado.

Extraoficialmente la fémina fue reconocida como 'La Chuy' por parte de vecinos de la mencionada sindicatura, sin embargo, horas más tarde se confirmó se identificó oficialmente como María Jesús 'N', de 35 años de edad y con domicilio en el poblado de San Blas, Navolato. También trascendió que la occisa era familiar de José Ismael, mejor conocido en redes sociales como 'El Conejo Toys' y uno de los colaboradores más cercanos a Markitos Toys.

Según datos recabados por medios locales como Línea Directa, María Jesús 'N' era prima del youtuber, sin embargo, cuentas en X y otros medios especializados reportan que era hermana de 'El Conejo Toys' e hija de 'El Loco Mailo', quien también se dedica a la creación de contenido en la distintas plataformas digitales Este miércoles, la Fiscalía General del Estado (FGE) de Sinaloa informó que abrió una carpeta de investigación por el homicidio de la mujer.

El reporte a las líneas de emergencias del 9-1-1 se registró alrededor de las 14:30 horas, lo que generó la movilización de elementos de la Guardia Nacional, Ejército Mexicano y Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), quienes confirmaron el homicidio", explicó Línea Directa referente al atentado que le arrebató la vida a 'La Chuy', como era llamada por familia y amigos.

¿Quién es El Conejo Toys, colaborador cercano de Markitos Toys?

La figura de 'El Conejo Toys' ha sido estrechamente vinculada al círculo de Markitos Toys y cobró una enorme popularidad al formar parte de su equipo de colaboradores. Al momento de la publicación de esta nota cuenta con más de 393 mil suscriptores en su canal de YouTube y es recurrente que en sus videos aparezcan otros integrantes de la familia de Marcos Eduardo como Kevin Castro, hermano de Markitos Toys que es apodado como 'El KC'.

A inicios de este año, 'El Conejo Toys' y otros creadores de contenido aparecieron en unos volantes que fueron lanzados en Culiacán, Sinaloa. En los panfletos, influencers y artistas eran señalados por tener vínculos con Los Chapitos, grupo criminal que es dirigido por Iván Archivaldo Guzmán Salazar. Uno de los acusados fue Gail Castro, hermano de Markitos Toys, asesinado el pasado 28 de marzo de 2025 en Ensenada, Baja California.



Fuente: Tribuna del Yaqui



