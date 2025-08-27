Hermosillo: Choques fuertes se registran en menos de dos horas en distintos puntos

Comparta este artículo

Hermosillo, Sonora.- Este miércoles 27 de agosto de 2025, alrededor de las 10:00 horas, se suscitó un fuerte accidente en el bulevar Solidaridad y Avenida Cultura, en Hermosillo, Sonora. De acuerdo con medios locales, se trata de una mujer que se estrelló contra una parada en desuso, la cual quedó completamente destruida. No es la primera vez que ocurre un incidente de esta magnitud, pues en los últimos días la capital del estado ha sido escenario de hechos semejantes.

Al lugar arribaron rápidamente elementos municipales, quienes en la escena comenzaron a recabar información sobre lo ocurrido. Hasta el momento de la elaboración de esta nota, se desconocen mayores detalles sobre la responsable. En caso de que más adelante surjan nuevos pormenores, se dará a conocer como siempre a través de nuestro medio de comunicación, TRIBUNA.

Otro accidente en Hermosillo

En este caso, ocurrió aproximadamente a las 9:00 horas en la esquina de la calle Reforma y avenida Veracruz. En ese instante, una unidad de Bomberos intentaba salir de un establecimiento, pero no se percató de que detrás había un motociclista. El hombre, que aún no ha sido identificado, tuvo que ser atendido por paramédicos de la Cruz Roja, pero afortunadamente no requirió traslado a un nosocomio.

El hombre tuvo que ser atendido de emergencia

Al lugar también llegaron la unidad Eco 1 y dos patrullas de Tránsito Municipal, que se hicieron cargo de las diligencias correspondientes. A pesar de que en ambos incidentes no se registraron víctimas graves, se hace un llamado a manejar con precaución, evitando conducir bajo los influjos del alcohol o en estado de fatiga, pues estos factores pueden provocar accidentes mortales.

El Comité Ciudadano de Seguridad Pública Sonora cuenta con una serie de recomendaciones para motociclistas. Entre las más destacadas se encuentran: un motociclista responsable siempre respeta las reglas de tránsito y sus señalamientos; en todo momento porta casco y ropa adecuada; no lleva más de un pasajero; se mantiene siempre visible; y no excede los límites de velocidad, todo ello con el objetivo de garantizar la seguridad propia y la de los demás usuarios de la vía.

Fuente: Tribuna