Intentaron escapar: Arrestan a dos sujetos con 40 envoltorios de droga al norte de Sonora

Tubutama, Sonora.- Elementos de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC) y de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) lograron la detención de dos masculinos en posesión de droga durante un operativo realizado en el ejido La Reforma, perteneciente al municipio de Tubutama, Sonora. Los hechos ocurrieron cuando los señalados notaron la presencia de las autoridades e intentaron darse a la fuga.

Los efectivos lograron darles alcance y, tras realizarles una inspección, localizaron entre sus pertenencias 24 envoltorios de crystal y 16 envoltorios de marihuana. Los sujetos fueron identificados como Héctor Alejandro 'N', de 26 años de edad, y Juan Ramón 'N', de 20 años. Estas personas y los indicios asegurados fueron puestos a disposición del Ministerio Público con sede en Caborca para continuar con las investigaciones correspondientes.

La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) se compromete con la lucha contra el narcomenudeo y el fortalecimiento de la seguridad pública mediante la colaboración interinstitucional se seguirá trabajando para garantizar la paz social y proteger a las familias sonorenses", se lee en el comunicado.

En otro hecho similar, tres personas fueron arrestadas y vinculadas a proceso penal, por delitos contra la salud en su modalidad de narcomenudeo, en distintos casos ocurridos en Ciudad Obregón. De acuerdo con la Fiscalía de Sonora, el primer caso tuvo lugar aproximadamente a las 14:20 horas del 21 de agosto, cuando elementos de la Policía Estatal de Seguridad Pública (PESP) detuvieron a Mario Alberto 'N', de 42 años de edad.

Esto sucedió en el bulevar Misión del Real y calle Real de Marbella, de la colonia Misión del Real; durante la intervención, se aseguraron 10 envoltorios de metanfetamina, con un peso neto de 2.615 gramos. El segundo caso ocurrió cuando Indalecio 'N', de 60 años, fue detenido en la colonia Matías Méndez, después de realizarle una revisión en la calle Guty Cárdenas y calle Venustiano Carranza.

En su poder se encontró un envoltorio de metanfetamina, con un peso neto de 19.248 gramos. Finalmente, José Roberto 'N', de 37 años, fue detenido en la calle Misión Cucurpe y calle Misión del Sáric, de la colonia Francisco Eusebio Kino; en esta ocasión, se aseguraron 40 envoltorios de metanfetamina, con un peso neto de 10.781 gramos

