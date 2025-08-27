Muere hombre electrocutado en Etchojoa mientras intentaba instalar un 'diablito'

Comparta este artículo

Etchojoa, Sonora.- Un hombre perdió la vida tras recibir una fuerte descarga eléctrica; se cree que la víctima estaba intentando colocar un "diablito" cuando por causas todavía desconocidas ocurrió el lamentable accidente. De acuerdo con información extraoficial, se trataba de un hombre de aproximadamente 40 años, integrante de la comunidad Aquichopo, una ranchería perteneciente a Etchojoa, Sonora.

Se hace un llamado a la población para evitar cualquier manipulación de instalaciones eléctricas sin tener los conocimientos necesarios, ya que de esta manera se arriesga lo más valioso: la vida. Incluso, el gobierno de México ha señalado en su momento algunas de las graves consecuencias de una electrocución: "El daño que puede causar depende de la intensidad y la duración; va desde cosquilleos, contracciones musculares, dificultad para respirar, hasta irregularidades cardíacas, aumento de la presión arterial, fibrilación ventricular, quemaduras, pérdida del conocimiento, paro cardíaco y la muerte".

Por otra parte, este pasado lunes 25 de agosto se localizó a orillas del río Mayo, en las inmediaciones de la cabecera municipal de Etchojoa, un cráneo humano. Como suele ocurrir en este tipo de hallazgos, la denuncia fue anónima y, una vez que las autoridades acudieron al lugar, confirmaron que efectivamente sí se trataba de restos de una persona cuya identidad aún se desconoce.

Encontraron un cráneo

Entre los primeros respondientes estuvieron elementos de Seguridad Pública Municipal, quienes acordonaron la zona para evitar la alteración de posibles indicios. Posteriormente, agentes de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC) realizaron el levantamiento del resto óseo, el cual fue enviado al laboratorio forense de la Fiscalía del Estado, donde se le practicarán diversos estudios periciales.

En relación con este caso, la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora informó que abrió una carpeta de investigación. Cabe destacar que el área permanece bajo resguardo para impedir el ingreso de personas ajenas, pues cualquier intromisión podría contaminar la escena. En caso de que surjan más detalles, por supuesto que te haremos llegar todos los pormenores a través de TRIBUNA.

Fuente: Tribuna