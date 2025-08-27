Narcos en México: García Harfuch descarta alianza entre el CJNG y el Cártel de Sinaloa

Comparta este artículo

Ciudad de México.- En medio de las polémicas que desató el exlíder criminal Ismael 'El Mayo' Zambada al declararse culpable de varios delitos relacionados con narcotráfico y crimen organizado, ante un juez en Estados Unidos (EU), el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, negó que exista una alianza entre el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y el Cártel de Sinaloa.

Durante la conferencia 'Mañanera del Pueblo' de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo realizada este miércoles 27 de agosto en Palacio Nacional, el titular de Seguridad Federal aclaró que, en la actualidad, no se cuenta con registros ni evidencias que respalden versiones sobre una supuesta colaboración entre ambas organizaciones delictivas, ambas con fuerte presencia en diversos puntos de México.

De acuerdo con García Harfuch, los únicos indicios que generaron confusión fueron las mantas colocadas en distintos puntos de Sinaloa en las que se hacía referencia a un supuesto reforzamiento con integrantes del CJNG. Sin embargo, aseguró que la investigación demostró que se trataba de mensajes emitidos por los propios grupos locales con la intención de intimidar y difundir la idea de una alianza inexistente.

Lo que hubo en su momento fueron mantas, donde decían que ya estaban reforzando y que había personal del Cártel Jalisco en Sinaloa. Al momento, todo indica que eran de los mismos grupos de Sinaloa", expresó el secretario este miércoles.

El titular de la SSPC recalcó que la estrategia de seguridad implementada en la región ha sido permanente, con ajustes y refuerzos continuos para garantizar el control del territorio. Subrayó que la política actual se centra en la prevención y contención de la violencia a través de la coordinación entre autoridades federales y estatales.

Refuerzo de seguridad en Sinaloa

Como parte de las acciones más recientes, García Harfuch informó que se enviaron 100 patrullas a Sinaloa por instrucciones de la presidenta Sheinbaum Pardo. A esta medida se suma el despliegue de personal altamente capacitado del Ejército y la Secretaría de Marina (Semar), quienes trabajan en labores de vigilancia y patrullaje estratégico.

El funcionario puntualizó que, además del componente operativo, se mantiene un enfoque integral que incluye la participación de la policía estatal en programas de proximidad social.

Fuente: Tribuna / Conferencia 'Mañanera del Pueblo'