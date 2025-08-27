Nogales: Taxista asesinado durante asalto es abandonado en plena vía pública

Comparta este artículo

Nogales, Sonora.- Durante la madrugada de este miércoles 27 de agosto de 2025, un conductor de taxi fue ubicado sin vida muy cerca del Campus de la Universidad de Sonora. Al parecer, el sujeto era miembros activo de la agrupación Servicio de Taxi de Nogales. Según información extraoficial, el hallazgo del cadáver fue reportado mediante una llamada directa a las autoridades locales.

Una vez obtenida la ubicación exacta, los elementos se movilizaron rápidamente al lugar para llevar a cabo los procedimientos forenses y de investigación correspondientes. Hasta el momento de la elaboración de esta nota, se presume que podría tratarse de un crimen, ya que el cuerpo presentaba lesiones punzocortantes. La hipótesis más probable apunta a que fue víctima de un asalto que terminó por arrebatarle lo más valioso.

Por su parte, el vehículo quedó abandonado en plena calle, mientras que el cuerpo se encontraba a una distancia de aproximadamente 20 metros. Del hombre solo se sabe que fue identificado como Roberto Ruíz y, como se mencionó, se desempeñaba como chofer. En caso de que surjan más datos, te informaremos a través de TRIBUNA. Hasta ahora, ninguna autoridad oficial se ha pronunciado mediante un comunicado.

Las investigaciones siguen en proceso

Cabe mencionar que, como se informó por la mañana, también se reportó el hallazgo de un hombre sin vida en el interior de un cuarto de renta de la colonia Esperanza. La arrendadora detectó un fuerte olor fétido proveniente de una de las habitaciones e intentó comunicarse con el ocupante; al no recibir respuesta, decidió entrar por su cuenta. Lo más impactante fue encontrar dentro el cuerpo del individuo, identificado como José Manuel.

Finalmente, en caso de tener conocimiento sobre delitos contra la libertad y seguridad sexual, desaparición de niños, adolescentes y mujeres, robo entre familiares, corrupción y demás ilícitos, la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora hace un llamado a realizar denuncias anónimas a través de la línea 089 o al número de emergencia 911, lo anterior sin temor a que la identidad del denunciante sea revelada, ya que el proceso es completamente confidencial y está disponible las 24 horas.

