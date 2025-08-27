Pelea entre civiles y policías desata balacera en Hidalgo; hay 3 heridos y 3 detenidos

Comparta este artículo

Tlaxcoapan, Hidalgo.- La tarde de ayer martes 26 de agosto autoridades del municipio de Tlaxcoapan, Hidalgo resultó en la detención de tres hombres y el decomiso de vehículos, armas de fuego y presuntas sustancias ilícitas. Los hechos se ocurrieron tras una intervención policial que escaló a un altercado con un grupo de civiles, dejando un saldo de al menos tres personas lesionadas, entre ellas el director de la Seguridad Pública Municipal.

De acuerdo con el comunicado oficial emitido por la Secretaría de Seguridad Pública de Hidalgo (SSPH), la movilización se originó a raíz de un reporte ciudadano al servicio de emergencias 911. La alerta inicial advertía sobre la presencia de individuos armados en la localidad de Tlalminulpa, en el municipio vecino de Atitalaquia, quienes presuntamente realizaron detonaciones de arma de fuego antes de huir en un vehículo deportivo Chevrolet Camaro.

Se informó que los sujetos podrían estar vinculados con actividades de extracción ilegal de hidrocarburos (huachicoleo). En respuesta, agentes de la Policía Estatal de Hidalgo, en coordinación con las autoridades municipales, desplegaron un operativo de búsqueda que culminó con la localización del vehículo sobre la avenida Francisco I. Madero, en las inmediaciones del Panteón Municipal de Tlaxcoapan.

Durante la intervención del automóvil, un grupo de aproximadamente 20 personas se presentó en el lugar con la intención de obstruir las labores policiales, lo que terminó en golpes hacia los oficiales. La situación requirió el uso de la fuerza para controlar el altercado y proceder con las detenciones, para lo cual los oficiales realizaron disparos al suelo. Como resultado final de la acción las autoridades lograron la detención de tres hombres.

Además, se aseguraron tres vehículos, incluido el Chevrolet Camaro, tres motocicletas, dos armas de fuego cortas y diversas dosis de una sustancia con características de droga. La SSPH confirmó que, si bien se registraron personas lesionadas, no hubo fallecimientos, desmintiendo versiones que circulaban en algunos medios. La zona se mantiene bajo un fuerte resguardo policial mientras continúan las investigaciones para deslindar responsabilidades.

Fuente: Tribuna