"¿Por qué le estás pegando?": VIDEO expone agresión policial a mujer detenida en Oaxaca

Salina Cruz, Oaxaca.- Una violenta detención ocurrida en el municipio de Salina Cruz, Oaxaca, en la región del Istmo de Tehuantepec, está generado indignación y está siendo objeto de una investigación por parte de las autoridades municipales. Los hechos, que fueron registrados en un video y posteriormente difundidos en redes sociales, muestran momentos de la intervención policial en la que una mujer fue detenida.

El video en cuestión captura el instante en que la mujer es aprehendida por elementos de la Policía Municipal. En el material audiovisual, se pueden escuchar las voces de algunas personas presentes que interpelan a los agentes de seguridad. Según los testimonios registrados, los observadores expresaban preocupación por la manera en que se estaba desarrollando la detención, haciendo énfasis en que la mujer no mostraba resistencia al arresto.

Una de las voces en el video señalaba: "No le pegues, ¿por qué le estás pegando? si la señora está tranquila, se está subiendo", indicando una percepción de que el uso de la fuerza no era proporcionado a la situación. En respuesta a la difusión del video y a las inquietudes planteadas, el ayuntamiento de Salina Cruz emitió un comunicado. En dicho documento, la administración municipal manifestó su condena hacia cualquier forma de abuso de autoridad.

Asimismo, anunció la apertura de una investigación sobre los sucesos. Como medida inicial, se informó que una de las policías municipales que aparece en el video, específicamente la que fue vista pateando a la persona detenida, fue suspendida temporalmente de sus funciones mientras se hacen las indagatorias pertinentes. Las autoridades municipales de Salina Cruz precisaron que el incidente tuvo lugar en la colonia San Pablo Sur.

El actuar policial se originó, de acuerdo con la versión oficial, a raíz de un reporte ciudadano recibido a través del número de emergencias 911. Se indicó que la llamada fue realizada presuntamente por la hija de la mujer posteriormente detenida, quien habría denunciado haber sido agredida por su madre con un arma blanca.

El ayuntamiento enfatizó que la acción de los elementos de seguridad pública, tal como se documenta en el video, no se alinea con los protocolos de actuación establecidos para la Policía Municipal. En este sentido, se aseguró que el caso será investigado conforme a los procedimientos institucionales y las normativas vigentes.

La elemento será suspendida temporalmente mientras se realizan las investigaciones, y se cierre el procedimiento de acuerdo al protocolo del Consejo de Honor y Justicia para deslindar responsabilidades. Se actuará con apego a derecho y se dará a conocer a la ciudadanía la resolución del Consejo de Honor y Justicia", se lee.

Fuente: Tribuna