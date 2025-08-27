Reportan incendio de lujoso vehículo de Natanael Cano en Hermosillo; fue pérdida total

Comparta este artículo

Ciudad Obregón, Sonora.- Una camioneta de lujo, modelo Ford Lobo Shelby, resultó completamente consumida por el fuego en un incidente registrado la tarde de este miércoles 27 de agosto en el fraccionamiento Haciendas Residencial, ubicado al noreste de la ciudad de Hermosillo. El suceso ha generado atención mediática debido a que versiones extraoficiales vinculan el vehículo con el cantante sonorense Natanael Cano.

Según los primeros datos recabados y testimonios de testigos difundidos a través de redes sociales, el artista sonorense se encontraba presuntamente al volante de la unidad cuando esta comenzó a incendiarse en el camino de acceso al complejo residencial. Se menciona que Cano estaba en ese momento de visita en el domicilio del también cantante Gabito Ballesteros, amigo cercano del intérprete.

El siniestro movilizó a personal del Departamento de Bomberos de Hermosillo, quienes acudieron al lugar para sofocar las llamas que envolvían por completo a la pick up. Afortunadamente, el suceso no dejó personas lesionadas, en parte gracias a que ocurrió en una zona despoblada del fraccionamiento, alejada de las viviendas. Un detalle técnico relevante sobre el vehículo es que, según trascendió, utilizaba etanol como combustible.

Este biocombustible, derivado de fuentes vegetales como el maíz o la caña de azúcar, es cada vez más popular en motores de alto rendimiento debido a su capacidad para ofrecer una combustión más eficiente y limpia. Sin embargo, su naturaleza química también implica una mayor volatilidad en comparación con la gasolina convencional, lo que podría ser un factor a considerar en la investigación de las causas del incendio.

El automóvil resultó como pérdida total tras el percance

Por el momento, el origen del fuego no ha sido revelado y se espera el peritaje correspondiente de autoridades. Por el momento, el artista no ha emitido una declaración para negar o confirmar los detalles del suceso. Cabe mencionar que este no es el primer accidente vehicular que ocurre este día. Alrededor de las 10:00 horas, se suscitó un choque en el bulevar Solidaridad y Avenida Cultura, donde una mujer se estrelló contra una parada de autobús.

Fuente: Tribuna