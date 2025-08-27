Restos humanos marcan el inicio de búsqueda de 250 desaparecidos en Edomex

Comparta este artículo

Ecatepec, Estado de México.- Se inició la búsqueda de 250 personas desaparecidas en la zona de la Sierra de Guadalupe, Estado de México. En esta labor participan colectivos, policías municipales, además de la Comisión de Búsqueda de la Ciudad de México, con apoyo de la Comisión Estatal y de células municipales de Ecatepec, Tultitlán, Coacalco y Tlalnepantla. En TRIBUNA te contaremos todos los detalles.

De acuerdo con información de Infobae, este pasado martes 26 de agosto se pronunció el director de Prevención del Delito de la policía municipal de Ecatepec, Edmundo Esquivel Fuentes, quien dejó en claro que colaboran más de 400 personas y que planean extender los trabajos alrededor de tres semanas. Hasta el momento de la elaboración de esta nota, las autoridades oficiales no reportan hallazgos positivos.

Esquivel Fuentes recalcó que cada grupo se centra en un criterio específico: algunos se enfocan en localizar objetos, otros en prendas que pudieran ser reconocidas por familiares, credenciales y otros indicios. De igual forma, agregó que participan directamente elementos de la Fuerza de Tarea Ecatepec, personal de la Secretaría de Marina, la Policía Metropolitana, el Grupo de Motopatrullas, la Célula de Atención a Víctimas, así como la Célula de Búsqueda y Prevención del Delito.

Participan diversos colectivos

No obstante, en lo que respecta a la primera jornada, se hallaron tres cuerpos sin vida y una bolsa con ropa. Actualmente se realizan las indagaciones para identificar a las víctimas y también para determinar si el crimen organizado está vinculado con estos hechos. Las identidades no fueron reveladas y se espera que en los próximos días el Ministerio Público presente un informe.

Por lo pronto, en la zona conocida como Cola de Caballo, en Tlalnepantla, las búsquedas se efectúan de martes a viernes, con un día de descanso. Se recuerda que los colectivos mantienen abierta la posibilidad de realizar denuncias de manera completamente anónima; incluso el Gobierno de México tiene habilitada la línea 089, en la cual se reciben reportes relacionados con delitos como extorsión, secuestro, narcomenudeo o violencia intrafamiliar, sin que se solicite información personal.

