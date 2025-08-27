Sheinbaum respalda investigación de funcionarios presuntamente ligados a 'El Mayo' Zambada

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La primera presidenta de México, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, encabeza su tradicional conferencia 'Mañanera del Pueblo' desde el Salón Guillermo Prieto de Palacio Nacional. Este miércoles 27 de agosto de 2025, la jefa del Ejecutivo Federal mexicano volvió a hablar sobre la reciente declaración de culpabilidad de Ismael 'El Mayo' Zambada en una corte de Nueva York, Estados Unidos (EU).

Como se recordará, el fundador y exlíder del Cártel de Sinaloa aceptó, cuando se declaró culpable ante el juez Brian Cogan, que dio sobornos a policías, militares y políticos mexicanos para operar durante 50 años. En este contexto, la jefa del Ejecutivo Federal mexicano expresó su respaldo para que se realicen las investigaciones sobre los nombres de funcionarios presuntamente vinculados con 'El Mayo'.

Sheinbaum Pardo subrayó que su gobierno está en contra de cualquier tipo de soborno o corrupción, especialmente en temas de seguridad, y que las indagatorias siempre resultan positivas cuando buscan esclarecer la verdad. Recordó que, en declaraciones previas, había señalado que si existen acusaciones formales contra alguna autoridad, deben acompañarse de pruebas y denuncias que permitan a las instituciones actuar conforme a la ley.

Al ser cuestionada sobre si Zambada también debería señalar a funcionarios de EU que presuntamente incurrieron en actos de corrupción, la presidenta respondió que su administración mantiene una postura firme de rechazo a cualquier práctica ilícita. Además, recordó que la Administración de Control de Drogas (DEA) colocó en su momento al exsecretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, en el mismo nivel de influencia que Joaquín 'El Chapo' Guzmán y Zambada.

Fortuna de 'El Mayo': ¿Qué es lo que se sabe?

Por otra parte, Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), se refirió a las cifras que se han difundido en torno a la fortuna atribuida al capo sinaloense. De acuerdo con el Departamento de Justicia de Estados Unidos, Ismael Zambada tendría que cubrir 15 mil millones de dólares para resarcir los daños derivados de sus actividades criminales.

No obstante, el funcionario mexicano puntualizó que este cálculo corresponde únicamente a las autoridades estadounidenses y no guarda relación con los procesos que se desarrollan en territorio nacional.

García Harfuch agregó que la Fiscalía General de la República (FGR) mantiene abiertas investigaciones relacionadas con Zambada y personas de su círculo cercano. Sin embargo, aclaró que el monto establecido por el gobierno estadounidense no corresponde a estimaciones realizadas en México, por lo que será el fiscal general quien determine si existe la posibilidad de exigir algún tipo de compensación económica en el marco de los procesos judiciales nacionales.

Fuente: Tribuna / Conferencia 'Mañanera del Pueblo'