Su familia lo calmó: Joven paciente intenta arrojarse por ventana de hospital en Sonora

San Luis Río Colorado, Sonora.- La mañana de este miércoles 27 de agosto, las instalaciones del hospital IMSS Bienestar de San Luis Río Colorado fueron el escenario de una movilización de cuerpos de seguridad y emergencia, tras un incidente que involucró a un paciente de 27 años de edad. El suceso requirió la intervención de la Policía Estatal de Seguridad Pública (PESP) y Bomberos Voluntarios para garantizar la seguridad del individuo.

De acuerdo con los primeros informes, el joven, identificado como Andrés, había ingresado al centro médico la noche anterior por un padecimiento que aún no ha sido revelado. Durante la mañana, en un área sin supervisión directa, el paciente tomó un extintor y lo utilizó para romper el vidrio de una ventana ubicada en el segundo piso del edificio. Debido a que iba descalzo, se provocó heridas en los pies con los fragmentos de vidrio.

El hombre, que vestía una bata azul, se sentó en el marco de la ventana, donde fue visto por personas en el exterior del hospital, quienes dieron aviso a la línea de emergencias 911, temiendo que el joven intentar arrojarse desde las alturas. Elementos de la Policía Estatal de Seguridad Pública (PESP) aseguraron el perímetro, mientras que los Bomberos Voluntarios desplegaron una escalera como medida preventiva.

Asimismo, los familiares del paciente fueron notificados de lo que sucedía y llegaron al lugar, los cuales lograron establecer un diálogo con él para tranquilizarlo. Tras la conversación, Andrés decidió bajar de manera voluntaria por la escalera, subió al vehículo de la familia y se retiró del lugar con ellos. Por el momento, los motivos detrás de su acción no han sido esclarecidas, pero las autoridades ya investigan el caso.

El joven permaneció sentado hasta la llegada sus familiares

Esto sucede solo un día después de que se registrara un ataque armado en San Luis Río Colorado. El crimen sucedió durante la tarde en el fraccionamiento Chula Vista II, y dejó como saldo dos adultos sin vida, cuyas edades han sido estimadas en 20 y 40 años. Junto a ellos, dos menores de edad, de 2 y 6 años, resultaron con heridas de gravedad, no obstante, uno de ellos falleció poco después mientras recibía atención médica en un hospital.

Fuente: Tribuna