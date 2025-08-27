Tragedia en Ciudad Juárez: Niño de 2 años muere tras caer a una alberca durante su cumpleaños

Comparta este artículo

Ciudad Juarez, Chihuahua.- Lo que debía ser una celebración terminó en tragedia en Ciudad Juárez, Chihuahua. Un niño de solo dos años perdió la vida luego de presuntamente caer a una alberca en un jardín de eventos de la colonia Revolución Mexicana, mientras festejaba su cumpleaños con familiares y amigos. La Fiscalía General de Justicia del Estado (FGE) ya abrió una carpeta de investigación por este siniestro.

De acuerdo con reportes oficiales, el accidente ocurrió el pasado domingo 24 de agosto, cuando el pequeño fue trasladado por sus padres a la Cruz Roja Mexicana ubicada sobre el Eje Vial Juan Gabriel. Según lo relatado por los familiares, el menor, identificado como Diego, fue encontrado inconsciente tras haber caído al agua. A pesar de que médicos de guardia lo recibieron de inmediato y aplicaron maniobras de reanimación, el niño ya no presentaba signos vitales.

Elementos de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal se presentaron en la clínica para entrevistar a los padres y conocer los detalles de lo sucedido. Posteriormente, la Fiscalía de Distrito Zona Norte abrió una carpeta de investigación con el fin de esclarecer el caso y determinar responsabilidades.

Según lo declarado por el director de Protección Civil de Ciudad Juárez, Sergio Rodríguez, los hechos tuvieron lugar en el jardín de eventos 'Alexa', ubicado en el cruce de las calles Julio Acosta y Máximo Castillo, dentro de la colonia Revolución Mexicana. El espacio fue clausurado por Gobernación Estatal debido a que operaba sin los permisos correspondientes.

Rodríguez precisó que el establecimiento deberá presentar documentación que acredite si contaba con personal de salvavidas capacitado, pues la normativa municipal exige que los espacios con alberca cuenten con personal entrenado en primeros auxilios y técnicas de rescate. Una vez revisados los documentos, se aplicarán las sanciones correspondientes.

Versiones del incidente

Existen distintas versiones en torno a la tragedia. En un primer momento, se informó que el menor había caído accidentalmente durante la celebración. Sin embargo, trascendió también que, dos horas después de que concluyera el evento, la familia regresó al jardín de eventos porque había olvidado al niño y lo encontraron flotando en la alberca. Ante esta información, la FGE mantiene abiertas varias líneas de investigación para establecer los hechos.

