VIDEO: Cocodrilo acecha a turista en playa de Puerto Vallarta y casi lo devora

Puerto Vallarta, Jalisco.- Este pasado martes 26 de agosto de 2025 se hizo viral un video que preocupó a los internautas, pues en las imágenes se observa a un cocodrilo ingresando al mar en una playa de Puerto Vallarta, Jalisco. El problema es que debido a la espuma no era visible; por supuesto, los presentes intentaron avisar a las personas que estaban dentro del agua sobre la situación, pero un joven en específico no escuchó las advertencias y estuvo a punto de tener un trágico destino.

El animal se acercó bastante al muchacho y, según información de medios locales, algunos testigos aseguran que incluso trató de morderlo. Afortunadamente, antes de que esto sucediera, el joven reaccionó y de inmediato corrió hacia la orilla. El caso fue denunciado ante las autoridades locales, pues no es la primera vez que una situación semejante ocurre en la zona, y todo se atribuye a las diversas construcciones de hoteles de lujo.

Asimismo, se pronunció sobre el tema Misael López, director de Protección Civil y Bomberos de Puerto Vallarta, quien confirmó que no se reportaron lesionados ni daños adicionales. Además, agregó que la tarde del martes recibieron el reporte y personal acudió para verificar la presencia del cocodrilo. Se desconoce si lograron atraparlo, aunque, si surge más información, se dará a conocer a través de TRIBUNA.

Se desconoce si fue capturado

Por otra parte, preocupa que una especie cuyo hábitat natural son los ríos, lagunas y esteros se encuentre en el mar, por lo que se cree que esto ocurre debido a la alta presencia de turistas. El clip provocó que los usuarios en redes sociales exigieran mejores condiciones para estos animales y una solución que garantice su bienestar, pero al mismo tiempo no ponga en riesgo la vida humana, como pudo haber sucedido con el joven.

Protección Civil hace un llamado a siempre acatar las recomendaciones de los salvavidas y, en caso de encontrarse con un cocodrilo, evitar molestarlo; lo ideal es avisar a un experto para que pueda actuar. De hecho, según la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), estos reptiles atacan únicamente por alimento, para defender su territorio, sus nidos o crías; además, pueden confundir a las personas y a los animales domésticos con sus presas.

