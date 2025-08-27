(VIDEO) Impactante rescate en Tlalpan: Joven es arrastrada por el agua y vecinos la salvan

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Las fuertes lluvias de los últimos días continúan causando estragos en la capital mexicana: no solo baches o tránsito, también graves accidentes. La tarde de este martes se registró un fuerte incidente en inmediaciones de la alcaldía Tlalpan, al sur de la Ciudad de México (CDMX), donde una joven que circulaba en motocicleta fue arrastrada por la corriente de agua provocada por las precipitaciones.

El hecho ocurrió la tarde-noche del martes 26 de agosto de 2025, en la avenida Cruz Blanca y Buenavista, en la zona de Topilejo, donde vecinos y transeúntes intervinieron de manera inmediata para auxiliar a la afectada. De acuerdo con los reportes iniciales, la mujer motociclista quedó atrapada en la parte delantera de un camión blanco, hasta donde la corriente la empujó quedando impactada contra la defensa.

Testigos relataron que la motocicleta perdió estabilidad a causa de la fuerza del agua, lo que derivó en que la víctima quedara en riesgo de ahogarse al no poder liberarse por sí misma. La rápida reacción de los habitantes de la zona fue clave para evitar una tragedia mayor. Otros civiles que presenciaron los hechos, dieron aviso a las autoridades mediante el Servicio de Emergencias Telefónico 911, aunque las lluvias complicaron la rápida intervención de las autoridades.

Mediante un video difundido en redes sociales se observa cómo varios hombres se aproximan a la unidad de transporte para retirar a la mujer, quien permanecía inconsciente y con claras señales de agotamiento físico tras el arrastre. Posteriormente, lograron sacarla del agua y trasladarla a un punto seguro, donde recibió los primeros auxilios por parte de elementos de Protección Civil de la CDMX.

A la fecha de publicación de esta nota, se desconoce el estado de salud de la afectada.

Continuarán las fuertes lluvias en CDMX

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que para este miércoles se prevé cielo mayormente nublado en el Valle de México, con ambiente fresco por la mañana y probabilidad de lluvias fuertes a muy fuertes en la tarde. Estas condiciones podrían estar acompañadas de descargas eléctricas, caída de granizo y aumento en los niveles de ríos y arroyos, lo que incrementa el riesgo de inundaciones y deslaves.

