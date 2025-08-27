Violencia en Sinaloa: Localizan cuerpo dentro de vehículo abandonado en El Fuerte

Comparta este artículo

El Fuerte, Sinaloa.- Esta mañana de miércoles 27 de agosto de 2025 se reportó un cadáver justo en el interior de una unidad ubicada en la comunidad de El Alhuate, en El Fuerte, Sinaloa. De acuerdo con información extraoficial, la víctima presentaba varios impactos producidos por arma de fuego, aunque aún falta el informe del personal de periciales, que arrojará los resultados sobre su muerte.

La víctima mortal fue identificada como un hombre y se presume que se trata de un adulto mayor. En caso de que surjan más detalles sobre este aspecto, se darán a conocer a través de TRIBUNA. Hasta el momento de la elaboración de esta nota, no hay detenidos ni sospechosos, aunque el informe que presentará la Fiscalía estatal podría proporcionar mayor claridad sobre este reciente hallazgo.

Quienes arribaron en primera instancia al lugar fueron elementos de la policía municipal, pues recibieron una llamada a través del 911. Una vez en el sitio, se encontraron con una camioneta de la marca Toyota, modelo Tundra, color gris, con placas correspondientes Sinaloa, en cuyo interior se encontraba el occiso. Rápidamente delimitaron la zona para evitar la contaminación de pruebas.

La violencia en Sinaloa continúa aumentando

Según medios locales, los restos serán trasladados a una casa funeraria de la ciudad de Los Mochis hasta que los familiares reclamen al fallecido. Es importante precisar que la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sinaloa cuenta con una línea especial para realizar denuncias anónimas, marcada al 089; en caso de requerir ayuda de algún agente, se debe llamar al número de emergencia 911.

En otro asunto, la Secretaría de Seguridad Pública del Estado corroboró que dos hombres fueron privados de la libertad la noche del pasado martes 26 de agosto de 2025 en la comunidad de Bariometo, en Navolato. Al parecer, el reporte se realizó al Centro Estatal de Comando, Control, Comunicaciones, Computo e Inteligencia (C4i). La policía de investigación está a cargo del caso, así lo confirmó la actual vocera de Seguridad, Verona Hernández.

Fuente: Tribuna