Violencia en Sonora: Ataque armado frente a una taquería deja a un hombre muerto

Guaymas, Sonora.- La tarde de este martes, elementos de distintas corporaciones del Gobierno de Sonora y del Gobierno Federal desplegaron un fuerte operativo en el municipio de Guaymas, al sur de la entidad, luego de que se reportara una agresión armada en la que perdió la vida un hombre. A la fecha de publicación de esta nota, se desconoce el móvil del homicidio, así como la identidad del ahora occiso.

De acuerdo con los primeros reportes de las autoridades locales, el ataque se registró el día de ayer, martes 26 de agosto, alrededor de las 17:00 horas, tiempo local, sobre el camino viejo a Miramar y el bulevar Loma Dorada, en el sector Las Quintas, justo frente a la taquería 'Los Takuchos'. Testigos en el área alertaron a las autoridades mediante el Servicio de Emergencias Telefónico 911 tras escuchar varias detonaciones.

Las siguientes imágenes son sensibles, favor de tener discreción.

Los hechos se reportaron el pasado martes en Guaymas, Sonora. Foto: Facebook

A la brevedad se activó el Código Rojo, a lo que se movilizaron elementos de la Policía Municipal de Cajeme, de la Policía Estatal de Seguridad Pública (PESP) y oficiales de la Guardia Nacional. Al arribar al sitio, los uniformados localizaron el cuerpo sin vida de un hombre de aproximadamente 40 años, de tez morena, quien presuntamente habría sido atacado de manera directa por sujetos armados que huyeron con rumbo desconocido.

La víctima aún no ha sido identificada de manera oficial por las autoridades, por lo que personal de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) inició las diligencias correspondientes para esclarecer los hechos y dar aviso a sus familiares. La zona fue acordonada para permitir el trabajo de peritos forenses, quienes realizaron el levantamiento de indicios balísticos que quedaron esparcidos en la vía pública.

Además, el Servicio Médico Forense (Semefo) trasladó el cuerpo a sus instalaciones para la práctica de la necropsia de ley. El operativo se extendió hacia colonias aledañas en un intento por localizar a los responsables. Patrullajes terrestres y sobrevuelos fueron desplegados en distintos puntos de Guaymas, sin que hasta el momento se haya reportado la detención de alguna persona vinculada al ataque. Las pesquisas por estos hechos violentos continuarán.

Fuente: Tribuna