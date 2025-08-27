Wendy atacó a puñaladas a su propio novio en Sonora; resultó herido, pero logró escapar

Comparta este artículo

Caborca, Sonora.- Una mujer llamada Wendy Alejandra 'N', de 32 años de edad, fue arrestada e imputada, señalada como presunta responsable del delito de homicidio calificado en grado de tentativa, cometido en perjuicio de Juan Antonio 'N', de 33 años. Por este hecho quedó bajo prisión preventiva justificada, como medida cautelar, informó este miércoles la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES).

Los hechos ocurrieron el 7 de agosto de 2025, entre las 4:00 y 4:30 horas, en un domicilio ubicado en la avenida Caborca, de la colonia Burócrata, en Caborca, Sonora. Según la carpeta de investigación, la acusada, quien era pareja sentimental de la víctima, llegó al lugar y de manera sorpresiva y sin darle oportunidad de defenderse, lesionó al masculino con un arma punzocortante mientras le decía que lo mataría.

La víctima, para evitar ser privada de la vida salió corriendo a toda prisa, logrando escapar del ataque, sin embargo, resultó con una lesión penetrante en el tórax, la cual puso en riesgo su vida. Ahora, el Ministerio Público de Sonora trabaja para lograr la vinculación a proceso penal de Wendy Alejandra 'N' y que le sea dictada una sentencia de prisión al llegar a la audiencia de Juicio Oral en contra de la señalada.

Otra mujer fue capturada recientemente en Caborca. La Fiscalía General de la República (FGR) informó que Patricia C. fue arrestada y vinculada a proceso penal, por su presunta responsabilidad en el delito de secuestro agravado. La decisión fue dictada por un juez de control federal. Esto sucede después de que elementos de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), ejecutaran una orden de aprehensión en dicha ciudad.

En dicho lugar, la acusada, presuntamente, se encontraba evadiendo la acción de las autoridades, debido a que era buscada en el Estado de Veracruz. Los hechos que se le imputan se remontan a enero de 2020, en el municipio de Mariano Escobedo, donde se le acusa de haber participado en la privación ilegal de la libertad de una persona. Durante la audiencia, el Ministerio Público de la Federación (MPF), presentó las pruebas del caso.

Fuente: Tribuna y FGJE Sonora