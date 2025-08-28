Abandonan con vida a dos hombres 'levantados' en Nogales; sujetos armados los golpearon

Comparta este artículo

Nogales, Sonora.- La mañana de ayer miércoles 27 de agosto, autoridades municipales y cuerpos de emergencia de Nogales brindaron asistencia a dos hombres que fueron localizados con múltiples lesiones en un predio adyacente a la Carretera Internacional Nogales-Ímuris. Las víctimas declararon a las autoridades haber sido privadas de su libertad y agredidas por un grupo de individuos la noche anterior.

El reporte inicial fue recibido a través del número de emergencias 911 alrededor de las 7:40 horas, alertando sobre la presencia de dos personas que requerían ayuda a un costado de la vía federal, aproximadamente 300 metros antes del área conocida como las capillas de la santa muerte. Al lugar acudieron agentes de la Policía Municipal, quienes confirmaron el hallazgo y procedieron a resguardar la zona.

En el sitio identificaron a los afectados como Iván 'N', de 47 años de dad, y Francisco 'N', de 26 años. Ambos presentaban evidentes signos de violencia en el rostro y diversas partes del cuerpo, por lo que se solicitó de inmediato la intervención de paramédicos. Según el testimonio que los hombres ofrecieron a los oficiales, el incidente comenzó la noche previa, cerca de las 23:00 horas, mientras caminaban por calles de la colonia Luis Donaldo Colosio.

Afirmaron que fueron interceptados por sujetos armados que los obligaron a subir a un vehículo. Una vez dentro del automóvil, sus captores utilizaron cinta adhesiva para inmovilizarlos y cubrirles la boca. Posteriormente, fueron trasladados a una zona despoblada donde, según su declaración, los mantuvieron retenidos y los agredieron físicamente. Horas más tarde, relataron, fueron abandonados en el punto donde se les encontró, con la instrucción de que corrieran.

Los hombres esperaron hasta el amanecer para buscar ayuda. Paramédicos de la Cruz Roja proporcionaron los primeros auxilios en el sitio. Tras una valoración inicial, se determinó que las lesiones eran de consideración, por lo que ambos fueron trasladados al Hospital IMSS Bienestar para recibir atención médica especializada y permanecer bajo observación. Las autoridades correspondientes iniciaron las diligencias para investigar los hechos y esclarecer lo sucedido.

Fuente: Tribuna y FGJE Sonora