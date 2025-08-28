Aparatoso accidente en Ruta del Río Sonora: Bomberos de Ures y Hermosillo rescatan a 2 mujeres

Comparta este artículo

Hermosillo, Sonora.- Un aparatoso accidente ocurrido en la carretera Ures–Mazocahui movilizó la tarde de este miércoles 27 de agosto de 2025 a los cuerpos de rescate de la región. Dos mujeres, madre e hija, fueron rescatadas tras caer junto con el automóvil en el que viajaban a un barranco de aproximadamente 60 metros de profundidad.

El percance se registró alrededor de las 15:00 horas en el kilómetro 92 de la Ruta del Río Sonora. De acuerdo con los primeros reportes, las víctimas, de 55 y 24 años, se dirigían de Moctezuma hacia Hermosillo a bordo de un sedán Toyota Camry. La conductora habría perdido el control al tomar una curva, lo que ocasionó que el vehículo se precipitara al vacío sin dejar huella de frenado.

Las siguientes imágenes son sensibles, favor de tener discreción.

Los hechos ocurrieron la tarde de este miércoles, rumbo a Hermosillo. Foto: Facebook

Pese a la gravedad de la caída, la joven logró salir por sus propios medios del automóvil y del barranco, para luego solicitar ayuda a los automovilistas que circulaban por el tramo carretero. La oportuna llamada de auxilio permitió que elementos del Cuerpo de Bomberos de Ures se movilizaran de inmediato. En ese momento, se encontraba en el municipio un grupo de bomberos de Hermosillo que había acudido a realizar una donación de equipo, por lo que ambos equipos unieron esfuerzos para atender la emergencia.

Si bien el operativo de rescate tuvo algunas complicaciones, los elementos del heroico cuerpo de Bomberos de Ures, con el apoyo de los capitalinos y mediante el uso de cuerdas y mangueras improvisadas, lograron acceder al fondo del barranco y rescatar a las dos mujeres. Mientras tanto, un grupo especializado en rescates de Hermosillo se mantenía preparado para salir en apoyo en caso de ser necesario. Finalmente la coordinación en el lugar permitió concretar la extracción de manera exitosa.

Tras ser rescatadas, ambas mujeres fueron trasladadas a recibir atención médica. Una de ellas fue llevada en una patrulla de la Policía Estatal de Seguridad Pública (PESP), mientras que la otra fue trasladada en una ambulancia de la Cruz Roja Delegación Ures al Hospital Comunitario de la localidad.

Fuente: Tribuna