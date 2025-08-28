Arrestado en Sonora: César agredió a hombre mientras dormía hasta provocarle la muerte

Comparta este artículo

Santa Ana, Sonora.- Un hombre identificado como César 'N', alias 'El Come Gatos', por los delitos de homicidio calificado, así como tentativa de homicidio calificado, en el municipio de Santa Ana. La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) informó que los hechos investigados ocurrieron el 10 de mayo de 2025, entre las 3:00 y 4:00 horas, en el cauce del canal de desagüe pluvial ubicado en calle Ferrocarril, colonia Centro.

En ese momento, el procesado presuntamente agredió a la víctima, Carlos 'N', quien se encontraba dormido y en estado de indefensión, ocasionándole múltiples lesiones severas que le provocaron la muerte. De la misma forma, el acusado agredió a Rafael 'N', también mientras dormía, provocándole lesiones de tipo contuso cortante en la cabeza, consideradas de las que tardan más de 15 días en sanar y que dejan cicatrices visibles.

La agresión fue interpretada como tentativa de homicidio al haber puesto en riesgo su vida de manera directa. El agresor fue capturado por elementos de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC), mediante una orden de aprehensión, y presentado ante la autoridad judicial, quien validó las pruebas aportados por el Ministerio Público. Durante la audiencia inicial se formuló imputación contra César 'N' y se le impuso prisión preventiva justificada.

Además, el juez de control otorgó un plazo de 3 meses para el cierre de investigación complementaria. La Fiscalía de Sonora señaló que "con estas acciones reitera su firme compromiso de investigar con rigor, sustentar las imputaciones con pruebas sólidas y ejercer acción penal en contra de quienes atenten contra la vida y la seguridad de las personas, garantizando justicia a las víctimas y a la sociedad sonorense".

Cabe recordar que el pasado mes de julio, una pelea que escaló a una agresión armada resultó en la muerte de una persona y dejó a otra herida durante la celebración de las fiestas patronales en el municipio de Santa Ana. El hecho violento registrado durante la madrugada del sábado 20 de julio, manchó uno de los eventos culturales y religiosos más importantes de la región, que congrega a cientos de personas durante un fin de semana.

Fuente: Tribuna y FGJE Sonora