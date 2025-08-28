Arrestan a integrante de la Unión 300 por agredir a policías en Edomex; hay un muerto

Comparta este artículo

Ecatepec, Estado de México.- las autoridades judiciales iniciaron un proceso penal en contra de un individuo identificado como Diego 'N'. La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) confirmó que fue vinculado a proceso por su presunta participación en el delito de privación de la libertad. Asimismo, está señalado como un presunto integrante de la organización criminal Sindicato Los 300 o Unión 300, grupo que ha sido asociado con los hechos que llevaron a su detención.

Los acontecimientos que derivaron en su captura ocurrieron en el fraccionamiento Los Héroes Primera Sección, del municipio de Ecatepec. Todo comenzó cuando agentes de la Policía Municipal de Ecatepec, que se encontraban realizando labores de custodia en un inmueble previamente asegurado por una investigación de despojo, notaron que los sellos oficiales de la propiedad habían sido rotos. Al detectar esta irregularidad, los oficiales procedieron a la detención de Diego 'N' dentro del lugar.

Sin embargo, la situación escaló cuando un grupo de personas, supuestamente miembros a la mencionada organización Unión 300, intervino en la acción policial. Según el informe de la fiscalía, este grupo obstaculizó el arresto y retuvo momentáneamente a los agentes municipales, impidiendo que cumplieran con su deber. La tensión en el lugar requirió la movilización de refuerzos, acudiendo más unidades de la policía local y personal de la Secretaría de Marina (Semar).

Durante el altercado que se produjo, se reportaron agresiones físicas contra las fuerzas del orden y, de acuerdo con las autoridades, los integrantes del grupo civil realizaron detonaciones de arma de fuego. Como consecuencia de estos actos, un hombre presente en el sitio resultó herido por un proyectil. A pesar de ser trasladado a un hospital cercano para recibir atención médica de urgencia, lamentablemente falleció a causa de las lesiones.

Finalmente, Diego 'N' fue asegurado y puesto a disposición del Ministerio Público. Tras integrar la carpeta de investigación inicial, la Fiscalía estatal presentó el caso ante un juez. La autoridad judicial determinó que existían elementos suficientes para vincularlo a proceso por el delito de privación de la libertad. Como parte de las medidas cautelares, se le impuso prisión preventiva, por lo que permanecerá en el Centro Penitenciario y de Reinserción Social de Ecatepec mientras se desarrolla la siguiente fase del proceso.

Fuente: Tribuna y FGJEM