Asesinan a otra influencer en Jalisco; esposo e hijos también fueron localizados sin vida

Guadalajara, Jalisco.- El pasado viernes 22 de agosto de 2025 se confirmó el hallazgo de los cuerpos sin vida de cuatro integrantes de una misma familia dentro de una camioneta tipo pick up, en hechos registrados en la colonia San Andrés, en Guadalajara. El caso conmocionó a la sociedad jalisciense, ya que dos de las víctimas eran menores de edad y una de las líneas de investigación se centra en la actividad que ejercía el padre de familia.

Durante una rueda de prensa, la Fiscalía de Jalisco informó que el hombre, de 36 años de edad, se dedicaba al comercio de vehículos y al cultivo de jitomate. Por su parte, la madre de familia fue identificada como Esmeralda Ferrer Garibay, de 32 años. El vicefiscal Alfonso Gutiérrez Santillán dijo que un trabajo de inteligencia reconstruyó la ruta de la camioneta y se determinó que el destino final fue un taller.

Los otros cuerpos eran los de sus hijos Regina, de siete años, y Gael Santiago, de 13 años, mientras que el marido fue identificado como Roberto Carlos Gil Licea. Gutiérrez Santillán aclaró que existen indicios de sangre y de restos de balas que hacen presumir que el multihomicidio se pudo cometer en el taller mecánico ubicado en la Avenida Ejido. El negocio fue cateado por personal de la Fiscalía de Jalisco tras el análisis de las cámaras de seguridad.

Las autoridades detectaron que la Ford Ranger Pickup, en la que fue encontrada la familia, salió del establecimiento la noche del pasado martes 19 de agosto, antes de ser abandonada con los cadáveres de los dos adultos y los dos niños en la Calle Jorge Delorme y Campos, al cruce con Pensador Mexicano, en donde fueron localizadas hasta la mañana del viernes 22 de agosto. La Fiscalía encontró indicios balísticos y hemáticos que hacen presumir que en el sitio ultimaron a la familia.

Esmeralda Ferrer Garibay era influencer

Esmeralda, una de las víctimas en esta masacre, era una influencer con más de 17 mil seguidores en redes sociales. Cobró notoriedad en TikTok, en donde consiguió formar una comunidad auténtica que la respaldó en todo momento y que actualmente lamenta su partida. Su contenido se basaba en consejos de moda, belleza y experiencias de viajes. Su caso llegó a ser comparado con el asesinato de Valeria Márquez.

Fuente: Tribuna del Yaqui