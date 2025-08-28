Así operaba 'El Rino', jefe de plaza del CJNG en Uruapan; su captura fue TRANSMITIDA en VIVO

Comparta este artículo

Uruapan, Michoacán.- La reciente captura de René Belmonte Aguilar, alias 'El Rino', jefe de plaza del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), está causando preocupación entre la población de Uruapan, pues se teme un repunte de la violencia en el municipio. Cabe señalar que la captura de este jefe criminal fue transmitida en vivo; aquí te contamos cómo es que operaba este narcotraficante.

La captura de 'El Rino' fue transmitida en vivo por el alcalde de Uruapan, Carlos Alberto Manzo Rodríguez, quien activó el Código Rojo y pidió ayuda urgente y "mano dura" contra el narco que opera en Michoacán. En su cuenta de Facebook, el munícipe compartió una serie de videos que fueron grabados en vivo donde se documentaba la detención de 'El Rino'. Además, en otros videos compartió que el municipio se encontraba en alerta pidiendo la intervención del titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, así como del Ejército y la Guardia Nacional. El alcalde informó que esta detención es de las más relevantes y con mayor impacto en Uruapan. 'El Rino' es uno de los principales responsables de violencia en el municipio, que es punto clave disputado por diversas organizaciones criminales.

Cómo operaba 'El Rino'

'El Rino' es un individuo señalado por la ciudadanía y los servicios de inteligencia como el líder del CJNG en la región de Uruapan y en una gran parte de Michoacán. 'El Rino' es uno de seis hermanos con historial criminal: Jorge 'El Toro', Tito 'El Tiburón', Salvador 'El Pestaño', Anastasio 'El Ruso' y/o 'El Plátano' y Moisés 'El Moy'. Su célula criminal es conocida como 'Los Tiburones' o 'Los Rinos'; estos comenzaron a trabajar con Los Caballeros Templarios y se hacían pasar por autodefensas; después fueron reclutados por el Cártel Jalisco Nueva Generación.

Según autoridades, 'El Rino' está involucrado en diferentes ataques armados y con explosivos contra población y personal militar en municipios ubicados en la frontera de Michoacán. También según información de inteligencia, 'El Rino' fue designado por otros mandos como comandante de un grupo del CJNG, para operar en Nuevo San Juan y en Uruapan.

Fuente: Tribuna del Yaqui