Capturan a implicados en balacera donde un niño de 2 años y dos adultos murieron en SLRC

San Luis Río Colorado, Sonora.- Durante un operativo implementado para dar con los responsables de la agresión armada ocurrida el pasado martes 26 de agosto en la colonia Chula Vista ll, de San Luis Río Colorado, fueron capturados dos masculinos armados, los cuales refieren pertenecer al grupo delictivo cuyos integrantes dispararon en un lugar identificado con la venta de droga, donde dos adultos y un menor de edad fueron asesinados.

En seguimiento al hecho referido se estableció como hipótesis de trabajo el móvil de la disputa entre grupos criminales que operan en la región, la cual comprende el Valle de Mexicali y el Valle de San Luis. La línea de investigación se direcciona a que integrantes de la organización criminal denominada Los Rusos perseguía a los masculinos fallecidos en el lugar, quienes intentaron resguardarse en la vivienda donde habitaba una mujer y sus dos hijos.

Uno de los adultos fallecidos portaba un arma corta y droga, además de que en noviembre de 2024 había sido detenido en un cateo y procesado por el delito contra la salud en su modalidad de posesión de marihuana. En cuanto a los dos menores de edad, de 2 y 6 años, resultaron heridos de bala. El menor de 2 años, quien presentaba lesiones críticas, fue trasladado de urgencia en una patrulla a un hospital de San Luis Río Colorado.

Dada la complejidad de su estado de salud, se evaluaba la posibilidad de su traslado fuera de la ciudad. Sin embargo, a pesar de los esfuerzos del personal médico, el niño murió poco tiempo después de su ingreso al nosocomio. Por su parte, el menor de 6 años también fue hospitalizado debido a que presentó una herida de bala en una pierna, pero su condición se reporta como estable.

En el operativo implementado en San Luis Río Colorado se aseguraron un fusil AK-47, una pistola tipo escuadra calibre .45 milímetros, droga y dos vehículos que participaron en la balacera del 26 de agosto. El área de Balística de Servicios Periciales analiza los casquillos percutidos para conocer si tienen relación con otros hechos violentos. Mientras tanto, los dos detenidos fueron remitidos a la Fiscalía General de la República (FGR).

Fuente: Tribuna y FGJE Sonora